La accidentada sesión de fotos de Sofía Macaggi: Terminó en suelo y al borde de una lesión.

En las últimas horas, Sofía Macaggi compartió un video en sus redes sociales donde mostró su accidentada sesión de fotos en plena vía pública. La periodista posó en la previa del cumpleaños de Barby Franco pero terminó en suelo y al borde de una lesión.

Este fin de semana, la mujer de Fernando Burlando celebró su cumpleaños y también aprovechó la ocasión para realizar el Baby Showers e invitó a varias famosas, entre ellas, Sofía Macaggi quien antes de ir al evento decidió posar con su mono rojo y tuvo un accidentando momento.

El encargado de tomar las fotografías fue el periodista Nicolás Peralta pero después su amiga le pidió que la grabara desfilando y logró registrar el momento de la caída luego de que se le rompiera uno de sus zapatos. “Puede fallar, estuvimos media hora llorando de la risa al ver el video. Claramente me tuve que venir a cambiar a mi casa antes de entrar a la fiesta”, escribió en su cuenta de Instagram Macaggi quien afirmó que terminó con “un final feliz, no me pasó nada”.