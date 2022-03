«La 1-5/18»: Angela Leiva reveló la verdad sobre su relación con Gonzalo Heredia

A horas del final de «La 1-5/18», Angela Leiva estuvo presente en «Socios del Espectáculo» y se refirió a su paso como actriz por la ficción argentina que fue un éxito en El Trece y el desafío que fue interpretar a Gina.

Angela Leiva habló por primera vez, de cómo fue su primera escena en la ficción con Gonzalo Heredia, su gran compañero de la ficción: «Recuerdo que antes del ‘acción’ de la primer pasada de escena me agarró el hombro y me dijo ‘dale, rompela eh’, no se imaginan lo que fue eso para mí”, expresó la cantante.

«Gracias por ser un ser hermoso», escribió la cantante a su compañero.

En cuanto le consultaron sobre si aprovechó la oportunidad que le dio su personaje para besar a Gonzalo Heredia, Angela Leiva manifestó: «Aproveché, claro, cómo no. Gonza es lo más, gran compañero».

«La gente piensa que es todo nada y en realidad es bastante coreografiado. Después, con los meses, una ya tiene confianza con el compañero», señaló la protagonista de la «1-5/18».

«Yo estaba por hacer la primera escena de mi vida con el Galán más codiciado de la TV argentina», expresó la actriz.

«Aprendí mucho y para hacer a Gina, si bien fue difícil, intenté hacer puente con muchas de sus emociones, sus miedos, de las cosas que le pasa. Estoy muy agradecida y muy contenta con mis compañeros que me enseñaron de todo», destacó Ángela Leiva, quien llegó al mundo de la actuación para quedarse.

Angela Leiva habló de sus inseguridades

La actriz se refirió a cuán difícil es para ella pararse frente a una cámara de televisión, ya que es muy insegura: «Lo viví en la novela, lo viví en el ‘Bailando’, donde exponía mi cuerpo. No es lo mismo que hacer un show. Lo trabajo a diario y cada día me quiero un poquitito más».

Angela Leiva aseguró que le costó mucho tiempo conseguir amarse a sí misma.

Asimismo, mencionó: «Verme, aceptar mi cuerpo. Tengo una de mambos. Yo le pongo humor, le pongo actitud a la vida, pero me duele. En redes intento no leer nada, solo las cosas lindas que me envían».

Además, la cantante se refirió a la relación tóxica que tuvo con su expareja: «No me dejaba trabajar y me hostigaba. Me sentía un trapo de piso y sufrí violencia psicológica».