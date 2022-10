L-Gante le preguntó a Mirtha Legrand cuántos años tiene y le devolvió un bombazo: “¿Estoy linda?”

L-Gante estuvo presente en la mesa de Mirtha Legrand y, entre tantos temas que tocaron, el cantante sorprendió a la conductora con una pregunta que la descolocó.

L-Gante fue uno de los invitados de la Mesaza de Mirtha Legrand y compartió la cena junto a Luciana Salazar, Ceferino Reato, Roberto García Moritán y Marina Calabró. Como es de costumbre, en el programa se tocaron múltiples temas, pero el cantante lanzó una pregunta picante hacia la conductora que se sorprendió al escucharla.

“Sin faltarle el respeto y se lo digo de forma admirable”, avisó el referente de la cumbia 420 antes de realizar la pregunta. Segundos después se dirigió hacia Mirtha preguntándole cuántos años tiene: “Lo digo de forma admirable por como se mantiene activa, como trabaja, además la veo muy bien, por eso se lo pregunto”.

Seguido a eso, Mirtha Legrand contó el miedo que tenía por empezar nuevamente en la televisión tras estar casi tres años inactiva. “Estuve más de 300 días encerrada en mi casa y no me sentía bien anímicamente. Asi que lo llame al doctor (Facundo) Manes porque yo quería volver a ser la de antes. Me dijo que trabaje”. Por este motivo, L-Gante cerró este tramo del programa asegurando que “la magia se mantiene intacta”.

Por otra parte, el referente de la cumbia 420 también aprovechó su paso por la Mesaza para confirmar su relación con Wanda Nara. La conductora no pudo ocultar su sorpresa ante la revelación y no dudó en hablar acerca del tema.

Si bien ambos están separados de sus respectivas parejas, ninguno de los dos había declarado nada al respecto sobre su romance. Sin embargo, L-Gante confirmó que se están conociendo con la empresaria, aunque no es nada formal.