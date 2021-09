L-Gante fue agredido en la puerta del hospital donde nació su hija

Si bien ayer fue un día muy feliz para Elián Valenzuela (L-Gante) y su pareja, Tamara Báez, porque nació su hija Jamaica, hubo un momento tenso cuando intentaron atacar al popular artista. Fue él mismo quien denunció en sus redes que lo estaban esperando en la puerta del hospital para agredirlo solo por ser de General Rodríguez. “¿Qué onda? Vine a ver a mi hija al Hospital de Lujan y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que me estaba haciendo el aguante, afuera hubo uno o dos ‘logis’ que estaban ahí altos personajes les pintaros lo barrabrava, no sé qué onda. Altos personajes. Ahí me pasaron los nombres, el Toti Roldán le dicen a este demonio de Tasmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí”, contó en un video en sus redes, pero luego eliminó el posteo. “No puede ser, no hay que ser así de fantasma. Las diferencias de barrio no van perri, somos todos humanos. Pero personalmente, lo que le quiero decir a este es que es alto logi”, señaló y agregó: “Voy a dejar poquito tiempo la historia porque estoy para otras cosas rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber”. Claudia Valenzuela, madre del músico, explicó a Teleshow que el conflicto se debe a una histórica rivalidad barrial entre General Rodríguez y Luján. “Elian tenía bronca, siempre estuvo la rivalidad por el fútbol, y llegar a este límite porque es alguien conocido y rodriguense que optó porque su hija naciera en Luján… A lo que llega el fanatismo por el fútbol, no tiene nada que ver con que sea cantante o famoso”, detalló Claudia.