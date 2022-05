Kim Kardashian reveló su estrategia para perder peso y usar el vestido de Marilyn Monroe

La Met Gala 2022 tuvo a varias personalidades que marcaron tendencia, entre ellas, se destacó Kim Kardashian, quien para la ocasión lució un vestido de diamantes que utilizó Marilyn Monroe en 1962 para cantarle el “Feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy y por el cual, debió perder peso. Su look abrió el debate en las redes.

En su cuenta de Instagram, la empresaria compartió varias imágenes de su look para la alfombra roja. Este año decidió vestir una prenda de un icónico personaje de los Estados Unidos como lo fue Marilyn Monroe. “Me siento muy honrada de usar el vestido icónico que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar «Feliz cumpleaños» al presidente John F. Kennedy. Es un impresionante vestido ceñido adornado con más de 6.000 cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis.

¡Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estoy eternamente agradecida por este momento”.

Luego en diálogo con la revista Vogue, la empresaria de 41 años reveló todo el sacrificio que realizó para lucir dicha prenda, entre otras cosas, adelgazó más de siete kilos en tres semanas para “encajar” dentro de él.

Otro dato que aportó Kim es que la prenda fue trasladada en avión privado desde el museo Ripley’s Believe It Or Not de Orlando hasta su casa. Y además, fue custodiado por seguridad privada y al momento de la prueba debió utilizar guantes.

En cuanto a su decisión de bajar de peso explicó: “Siempre pensé que era extremadamente curvilínea. Me imaginaba que podría ser más pequeña en algunos lugares donde ella era más grande y más grande en lugares donde era más pequeña. Entonces, cuando no me quedaba bien, quería llorar porque no se puede cambiar en absoluto».

En tres semanas. Kim implementó varias estrategias: «Usaba un traje de sauna dos veces al día, corría en la caminadora, cortaba por completo todo el azúcar y todos los carbohidratos, y solo comía las verduras y proteínas más limpias», dijo. «No me morí de hambre, pero fue muy estricto», sostuvo.

Las reacciones en las redes sociales:

Kim Kardashian viendo a sus hermanas en el #MetGala pic.twitter.com/UfC6ZUq3Ri — 🌙ᴀʀᴏɴ🥀𝚘𝚝𝟺✨|| (@aron_p1nk) May 3, 2022

Las hermanas Kardashian-Jenner se habrán puesto de acuerdo para no sobresalir en la met gala y dejarle toda la atención a Kim Kardashian? pic.twitter.com/rD0UJ0ZeoD — LA JOSE ✨ (@lajose) May 3, 2022

Yo después de ver a Kim Kardashian en el Iconico vestido de Marilyn Monroe pic.twitter.com/jlKJ630oay — Once upon a Time A Bitch (@LaloMartinez_4) May 3, 2022

¿Alguien más está sintiendo pánico de que se rasgue el icónico vestido de Marilyn Monroe? Porque yo si, ya tiene 50 años de antigüedad. By the way, pensé que no le quedaría, pero debo admitir que se le ve bien a Kim Kardashian. #MetGala pic.twitter.com/TRLTqd83kb — Ana María López (@AnnyMLopez) May 3, 2022

yo intentando entender que le aplauden a Kim Kardashian por ponerse un vestido de Marilyn Monroe, onda ni iba con la temática y ella si era un ícono #MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/taI363KZrK — Laura Hemmings (@hemmo_girl) May 3, 2022

No puedo creer como dicen que Kim Kardashian salvó la Met Gala cuando literalmente Blake Lively existe#MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/l6CtfkMVKH — Juan  (@ItsJustJuancho) May 3, 2022

Haber se entiende que el vestido de Kim Kardashian sea icónico pero no podemos decir que salvo el met cuando hubieron personas que siguieron el código y lucieron espectaculares #MetGala pic.twitter.com/M1H0ppaM1L — 🦋 (@alexa_danda) May 3, 2022