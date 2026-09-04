Kicillof respondió por los cánticos alentados por Máximo Kirchner: “No me voy a distraer”

(Por Ciudad Noticias): Ante una pregunta de Ciudad Noticias sobre la interna peronista, el gobernador sostuvo que “cada dirigente va tomando sus decisiones” y planteó construir una alternativa para reemplazar al gobierno de Milei en 2027. Evitó la confrontación personal, pero dejó una definición sobre cómo piensa seguir: escuchar a la sociedad y no distraerse con otras disputas.

“Cada dirigente va tomando sus decisiones”. Con esa frase, Axel Kicillof comenzó su respuesta cuando Ciudad Noticias le preguntó por los cánticos dirigidos hacia su figura que Máximo Kirchner había alentado durante un acto. La consulta puso sobre la mesa la tensión entre la necesidad de un peronismo unido y las diferencias que sus propios dirigentes exponen públicamente.

El antecedente ocurrió el 1 de septiembre, durante el acto realizado frente al domicilio de Cristina Kirchner al cumplirse cuatro años del intento de asesinato de la expresidenta. Según las coberturas de Infobae y TN, Máximo pidió a los militantes repetir una canción que reivindica la conducción de su madre y contiene un mensaje hacia Kicillof, quien había propuesto renovar las canciones del peronismo. “Una más, a ver, una vuelta más, dale”, arengó el diputado.

Consultado sobre ese episodio, Kicillof no nombró a Máximo en su respuesta ni devolvió una descalificación. Después de señalar que cada dirigente toma sus decisiones, desplazó el eje hacia lo que considera una demanda social: construir una propuesta nacional que vuelva a priorizar el trabajo, la salud y la educación a partir de 2027.

El gobernador expresó su expectativa de encontrar los caminos para articular una alternativa y que “esa alternativa sustituya finalmente al gobierno de Milei”. Su respuesta se concentró en ese objetivo, sin anunciar una candidatura personal.

También recordó el mensaje que transmitió a su propio sector, el MDF: “Este es un año de construcción”. Explicó que esa tarea implica ampliar la convocatoria y escuchar con mayor atención lo que pide la sociedad. Frente a la pregunta por las diferencias internas, eligió cerrar con una definición de su conducta política: “Por ese camino me van a ver siempre y no me voy a distraer con otras cosas”.