Kicillof recibió a León XIV en el Cottolengo: la comitiva bonaerense que acompañó al papa

La llegada del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole, tuvo una importante presencia política bonaerense. El gobernador Axel Kicillof encabezó la recepción institucional del Pontífice en territorio provincial, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, y un grupo de funcionarios de su administración.

La comitiva bonaerense estuvo integrada también por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el director provincial de Cultos, Juan Torreiro.

A ellos se sumaron el diputado provincial Mariano Cascallares, exintendente de Almirante Brown, y el intendente interino del distrito, Juan Fabiani, quienes participaron del recibimiento en el establecimiento de la obra de Don Orione.

Uno de los momentos del recibimiento fue el intercambio entre el Gobernador y el Pontífice. Kicillof le entregó un mate institucional de color bordó, con el nombre León XIV grabado y presentado en una caja de madera. También le obsequió una réplica del corazón de Don Orione, realizada en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos.

El encuentro se produjo antes de que León XIV iniciara su recorrida por las instalaciones del Cottolengo, fundado en 1935 y que actualmente alberga a más de 400 personas con discapacidad. Durante su estadía, el Papa realizó una oración ante el corazón de Don Orione y compartió un encuentro con residentes y trabajadores de la institución.

Tras la actividad, Kicillof también dejó algunas definiciones sobre el mensaje que transmitió el jefe de la Iglesia Católica. El mandatario destacó que durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con la discapacidad y la universidad, dos temas que forman parte de la agenda de discusión política nacional.

«Yo no lo quiero poner en clave de discordia ni de disputa, simplemente que lo escuchen, porque son las prioridades que trae un Papa que viene a darle un mensaje a la sociedad argentina. Ni siquiera a los políticos, a la sociedad argentina», sostuvo el Gobernador según publicó Infobae.

Y lanzó una frase con destinatarios políticos, aunque sin mencionarlos directamente: «Que lo escuchen, los que tenían los oídos tapados, que lo escuchen».

La recepción en Claypole representó una de las principales actividades de la agenda bonaerense de León XIV, que luego continuó su recorrido por la Ciudad de Buenos Aires. Para Kicillof, además, fue una oportunidad de recibir institucionalmente al Pontífice en territorio provincial y acompañar una visita que puso en primer plano la discapacidad y la atención a los sectores más vulnerables.