Kicillof mira a la Rosada: pidió «abrazarse» en unidad y se anotó para recorrer el país

En el acto por el Día de la Lealtad en La Matanza, el Gobernador convocó a construir una alternativa al Gobierno nacional y dejó señales sobre su proyección presidencial. Verónica Magario lo alentó a construir liderazgos y Fernando Espinoza habló de un nuevo presidente.



Axel Kicillof encabezó el acto para conmemorar el Día de la Lealtad a 81 del 17 de octubre en La Matanza. La actividad convocada a través del Partido Justicialista bonaerense reunió a varios precandidatos a gobernadores y contó con la presencia de la Liga de Intendentes.

La jornada se llevó a cabo en el Polideportivo Perón y la dupla anfitriona fue la vicegobernadora, Verónica Magario, y el intendente, Fernando Espinoza. También se hicieron presentes funcionarios del gobierno provincial, alcaldes, representantes de la CGT y las CTAl, entre otros sectores sociales y políticos. Desde la organización dieron a conocer que hubo unas 20 mil personas que participaron en el lugar.

Kicillof apeló a la historia del movimiento para marcar diferencias con la administración libertaria y reivindicó el legado de Juan Domingo Perón como una forma de entender el ejercicio del poder. “En Argentina nadie es más que nadie, nadie agacha la cabeza, nadie se arrodilla ante el poderoso. Y es algo que reconocen los que observan nuestro país. Perón, el peronismo le dio dignidad a nuestro pueblo, pero Perón también nos enseñó una forma de gobernar. Perón dijo ‘todos le prometían todo y no le daban nada y yo encontré una novedad sencilla, no les prometí nada, pero le di absolutamente todo’”, sostuvo.

En esa línea, el mandatario bonaerense recordó el impacto del peronismo en la historia argentina y reivindicó a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. “Desde aquel 17 de octubre, el peronismo se convirtió en la fuerza transformadora de la Argentina. Lo fue en el siglo XX y volvió a hacerlo en el siglo XXI con Néstor y Cristina, hoy injustamente presa, precisamente, por defender nuestras banderas. Pero el peronismo se convirtió en parte constitutiva de nuestra cultura nacional”, expresó.

El Gobernador reservó buena parte de su discurso para cuestionar a Milei y a las ideas que, según planteó, orientan las políticas de la Casa Rosada. “Este 17 de octubre nos toca vivirlo en una Argentina gobernada por una expresión probablemente, la más payasesca de la ultraderecha internacional. Hoy nos toca este 17 de octubre vivir en un país donde quien lo gobierna dice que la justicia social es un robo y una aberración. Hoy a la mañana leía que el Papa León se levantó y ya salió a dar la misa y hacer sus tareas”, manifestó.

A continuación, retomó la discusión sobre la justicia social y mencionó la posibilidad de una visita del Papa León. “Yo quiero decir que cuando venga el Papa León, si lo logra, y esperamos que se recupere, me gustaría que alguien se anime a decirle que la justicia social es un robo, la justicia social es eso, es justicia y es para todos”, afirmó.

Las críticas también alcanzaron la política exterior del Gobierno nacional y cuestionó la relación con Estados Unidos e Israel y planteó que la Argentina debe sostener una posición soberana frente a las potencias extranjeras. “Lo que se van a encontrar enfrente es un pueblo que lucha y que resiste. Argentina no va a recibir y no puede recibir órdenes del extranjero, de Estados Unidos ni de Israel. Argentina no puede tener, en vez de un presidente, un ‘che pibe’ de los mandados del presidente de los Estados Unidos”, lanzó.

En ese marco, el mandatario provincial envió un mensaje de respaldo al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “Por eso acá, un 17 de octubre, el peronismo de la provincia de Buenos Aires le dice al compañero Lula, fuerza, Lula, bora, Lula. Estamos con vos”, expresó.

Sin embargo, el tramo de mayor contenido para la interna justicialista estuvo centrado en la necesidad de ampliar la convocatoria y construir una alternativa electoral. Kicillof sostuvo que el peronismo debe actualizar su doctrina sin abandonar sus principios y advirtió que hay sectores de la sociedad que respaldaron a Milei y hoy se sienten defraudados por su gestión.

“Es la obligación del peronismo actualizar la doctrina y seguir con los principios. Es la obligación del peronismo estar a la altura de los tiempos. Vamos a responder a los desafíos de esta época. Pero sabemos también, sabemos también sabemos también con los oídos y con el corazón escuchando y recorriendo, que hay muchos que la pasan mal y que sufren, muchos aún que depositaron su confianza en este gobierno espantoso que tenemos hoy, pero depositaron su confianza y que hoy la ven defraudada”, sostuvo.

A partir de ese diagnóstico, el Gobernador llamó a buscar a quienes hoy están alejados del peronismo y planteó que la construcción de una alternativa requiere dejar de lado las disputas internas. “Tenemos la obligación de crear esa alternativa que les permita recuperar un camino hacia el futuro. Tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a todos, de hablar con todos. Y quiero también decirle a los compañeros y compañeras de nuestro espacio, tenemos un adversario poderoso, tenemos un adversario internacional con recursos, con apoyos. Sí. Tenemos un adversario que quiere instaurar en Argentina una vuelta a la dependencia absoluta”, indicó.

La referencia al adversario también funcionó como un mensaje hacia los distintos espacios del justicialismo, en medio de las diferencias por la conducción del partido y la estrategia electoral. Para reforzar su planteo, Kicillof recuperó una de las veinte verdades peronistas y pidió que el movimiento vuelva a poner el foco en sus adversarios políticos antes que en sus propias disputas.

“Vengo a recordar y a practicar una de las más importantes de las 20 verdades del peronismo. El adversario está allá, es contra ellos. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Hay que recordarlo, hay que abrazarse y hay que practicarlo”, señaló.

El mensaje tuvo una traducción directa en su definición sobre el papel que está dispuesto a desempeñar en la próxima etapa. Sin anunciar una candidatura, Kicillof planteó que el peronismo necesita interpretar las nuevas demandas sociales y generar confianza para volver a representar a sectores que hoy se sienten defraudados. En ese contexto, ratificó su disposición a recorrer el país y asumir responsabilidades, una señal que alimenta las lecturas sobre su proyección presidencial.

“Tenemos que ser capaces de interpretar de interpretar estos nuevos tiempos, estas necesidades, de generar la confianza para nuestro pueblo, de representar. Y dije el otro día, tareas difíciles, adversario enorme. Dije el otro día y lo digo hoy, cuenten conmigo para poner el cuerpo, cuenten conmigo para recorrer el país, cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora”, concluyó.

La vicegobernadora Verónica Magario también hizo referencia a la discusión por el liderazgo del peronismo y planteó que la construcción de una conducción capaz de enfrentar a Milei debe surgir de las propias bases del movimiento. Su intervención incluyó un mensaje explícito hacia Kicillof, en línea con las interpretaciones que ubican al Gobernador entre los dirigentes con aspiraciones nacionales.

“Y los liderazgos de los dirigentes para poder solucionar esto no es menor. En los tiempos de crisis debe emanar, como en aquel 17 de octubre, de abajo para arriba, la necesidad de construir un líder, y ese líder que nos saque de esta historia democráticamente en las próximas elecciones. Y si tenés que ver con algo de eso, Axel, bienvenido, construyamos los liderazgos que hay que construir, construyamos el cambio que hay que propiciar para estos tiempos”, sostuvo.

Magario también llamó a los distintos sectores del peronismo a dejar atrás sus diferencias para avanzar en una alternativa electoral. “Desde aquí y frente a las necesidades de nuestro pueblo, quiero que asumamos todos juntos en unidad los que nos sentimos peronistas, que hay que construir una alternativa para ganarle a Milei”, expresó.

La vicegobernadora cerró su intervención con una convocatoria a la militancia y una reivindicación de las principales figuras históricas del movimiento. “Militemos con toda la fuerza peronista. Levantémonos, compañeras, levantémonos, compañeros. Literal, levantémonos de cada silla y empecemos a caminar y a construir la historia que se la debemos al pueblo argentino, porque somos peronistas. Viva Perón, viva Rita, viva Néstor y viva Cristina también”, manifestó.

Por su parte, Fernando Espinoza utilizó el escenario de La Matanza para reivindicar el peso territorial del distrito y plantear que el peronismo debe prepararse para una nueva etapa política. “Y lo digo hoy, desde esta tierra santa, La Matanza, vamos, estamos a las puertas de una nueva revolución peronista en Argentina”, afirmó.

El intendente también reconoció el trabajo de las mujeres y las organizaciones comunitarias frente a la situación económica y social. “Gracias a todas nuestras mujeres, a todas nuestras compañeras. También por lo que hacen todos los días, en cada escuela, en cada comedor hoy, con la terrible crisis económica que estamos viviendo, en cada entidad y en público, en cada centro de jubilados”, expresó.

En el Día de la Lealtad, Espinoza dedicó otro tramo de su discurso a Cristina Kirchner y reclamó respaldo para la expresidenta. “Y hablando de mujeres, hoy 17 de octubre, el Día de la Lealtad, desde La Matanza, nuestra fuerza para que se mantenga con toda la fuerza del mundo, para nuestra querida presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo.

El jefe comunal defendió a la exmandataria y atribuyó su situación judicial a su enfrentamiento con los grupos económicos concentrados. “Seamos muy claros en esto: Cristina está presa porque se enfrentó siempre a los grupos concentrados del poder económico de este país. Y Cristina está presa porque siempre defendió los intereses del pueblo y de toda la mayoría populares”, afirmó.

Espinoza también reivindicó la lealtad como un principio que debe orientar al movimiento y convocó a ampliar la base política del justicialismo. “Y todos los que estamos acá tenemos en nuestra sangre, en nuestro corazón y en nuestra formación que tenemos desde muy chicos esa palabra sagrada que nos legaron, Perón y Evita, que es la lealtad”, manifestó.

“Y la lealtad va a ser siempre con los que fueron, con los que son y los con los que van a venir, que van a defender los intereses, los derechos y la inclusión de todo el pueblo argentino”, agregó.

En la misma línea, el intendente planteó que el peronismo debe ser la columna vertebral de un frente electoral que reúna a sectores más allá de sus fronteras partidarias. “Caminemos juntos y hagámonos un juramento. Hay que convocar a todos los sectores. El peronismo va a ser la columna vertebral de un gran frente amplio electoral, donde abracemos a los radicales nacionalistas, a los socialistas nacionales, a los vecinalistas, a los apolíticos que todavía no se dieron cuenta. Peronistas somos todos. Lo que pasa que algunos todavía no se dan cuenta. Les abrimos los brazos, los llamamos a todos, empresarios, comerciantes, productores rurales, responsables de las economías regionales. Vamos a terminar con el más desastroso gobierno que tuvo la Argentina”, consideró.

El cierre de Espinoza apuntó directamente a la necesidad de construir una nueva conducción nacional y dejó una definición que se sumó a las señales políticas de la jornada. “Vamos a generar lo que hay que generar. Un presidente que escuche, un presidente que defienda los intereses de la mayoría populares, un presidente que defienda la educación pública, la universidad pública, un nuevo presidente con un nuevo peronismo, está renaciendo a la faz de la tierra, el nuevo peronismo que le va a volver a dar a todo el pueblo argentino una patria grande y un pueblo feliz. Y creo firmemente ese nuevo presidente está hoy acá, en tierra santa, La Matanza”, remarcó.

FUENTE: LA TECLA