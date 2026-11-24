El gobernador bonaerense encabezará este miércoles 25 de noviembre una actividad oficial en el complejo portuario bahiense. Se espera que presente novedades sobre la profundización del canal de navegación, una intervención considerada fundamental para ampliar la capacidad operativa y fortalecer el desarrollo productivo de la región.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegará este miércoles 25 de noviembre a Bahía Blanca, donde tiene previsto encabezar una actividad institucional vinculada con uno de los principales proyectos de infraestructura portuaria del sudoeste bonaerense.

De acuerdo con la agenda difundida, el mandatario estará a las 10 de la mañana en el Puerto de Bahía Blanca, escenario elegido para un anuncio relacionado con el dragado y la profundización del canal de acceso al estuario.

La expectativa está puesta en los alcances de la iniciativa, considerada estratégica para mejorar las condiciones de navegación y ampliar las posibilidades operativas de uno de los complejos portuarios más importantes del país.

La profundización del canal permitiría avanzar hacia una mayor capacidad de carga de los buques, favoreciendo el movimiento de mercaderías y fortaleciendo la competitividad del sistema logístico regional.

El proyecto adquiere particular relevancia ante las perspectivas de crecimiento de las exportaciones energéticas, especialmente las vinculadas con la producción de petróleo de Vaca Muerta y su salida al exterior a través de las instalaciones portuarias de la zona.

La visita también se produce en un momento de definiciones para el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que recientemente adjudicó el servicio de dragado de mantenimiento por un período de 15 años a una unión transitoria integrada por Jan De Nul y Compañía Sudamericana de Dragados.

Sin embargo, es importante distinguir ambas intervenciones. Mientras el mantenimiento busca conservar las profundidades necesarias para garantizar la navegación, la profundización apunta a modificar las condiciones actuales del canal para permitir operaciones de mayor escala.

Aunque existen antecedentes técnicos y licitatorios sobre el proyecto, todavía resta conocer qué decisión concreta anunciará el gobernador, las condiciones de ejecución y los compromisos que asumirán los organismos involucrados.

Por el momento, no fueron difundidos oficialmente los detalles específicos del anuncio previsto para este miércoles, ni se confirmó el monto definitivo de inversión correspondiente a esta etapa.

La jornada del gobernador continuará posteriormente en Pehuen Có, donde tiene previstas actividades institucionales, y en Tres Arroyos, con inauguraciones y entrega de viviendas.

De esta manera, la presencia de Kicillof en Bahía Blanca concentra especial atención en el futuro de una infraestructura que resulta fundamental no solamente para la actividad portuaria, sino también para el comercio exterior, la producción y las posibilidades de desarrollo económico de toda la región.

La expectativa estará centrada en determinar si el anuncio representa un nuevo avance concreto hacia la profundización del estuario bahiense y cuáles serán los próximos pasos para su ejecución.

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