Kicillof cruzó a Milei por las cooperativas: “Basta de atacar”

(Por Ciudad Noticias): El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al gobierno de Javier Milei por su postura frente al cooperativismo y defendió el acompañamiento provincial al sector. Durante su visita a Pigüé, destacó el papel de estas organizaciones en el sostenimiento del empleo, la producción y los servicios básicos, y reclamó que se respeten sus particularidades.

“Basta de atacar a las cooperativas”, expresó el mandatario. En su intervención, vinculó esos cuestionamientos con una mirada económica que, según sostuvo, desconoce otras formas de organización productiva más allá de la empresa privada tradicional.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el rechazo a los intentos de aplicar el Impuesto a las Ganancias a las cooperativas. Kicillof planteó que esas propuestas desconocen la naturaleza del sector y sostuvo que el producido pertenece a los socios y trabajadores que lo integran. Aclaró, además, que su defensa del cooperativismo no implica una posición contraria a la actividad privada.

El gobernador recordó que muchas cooperativas surgieron como respuesta al cierre de empresas y permitieron conservar fuentes de trabajo. Según explicó, esas experiencias no solo evitaron la pérdida de empleos, sino que también preservaron instalaciones, capacidad productiva y posibilidades de desarrollo para las comunidades.

En el marco de la actividad, mencionó seis certificados y seis subsidios, que vinculó con alrededor de 300 puestos de trabajo mediante un cálculo que presentó como aproximado. También reconoció el trabajo de Gildo Onorato en el acompañamiento al sector.

Kicillof sostuvo que las dificultades económicas refuerzan la necesidad de brindar asistencia para inversiones, mejoras y reducción de costos. En ese sentido, afirmó que la Provincia busca respaldar a las cooperativas “no solo defendiéndolas de los ataques, sino acompañándolas y asistiéndolas hasta donde podemos”.