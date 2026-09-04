Kicillof cargó contra Milei: “Para que termine esta pesadilla falta menos”

(Por Ciudad Noticias): El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei durante su visita a Pigüé. Cuestionó el deterioro de la infraestructura, denunció el retiro del Estado de áreas esenciales y advirtió sobre las dificultades de los hogares para afrontar sus gastos cotidianos.

“Un modelo que no da trabajo y al que tiene trabajo no le alcanza”, afirmó al describir su evaluación de la situación económica. El mandatario vinculó ese escenario con un endeudamiento que, según sostuvo, responde cada vez más a la necesidad de cubrir compras básicas.

Uno de los ejes de su intervención fue el estado de la ruta 33, a la que describió como una arteria fundamental. “Parece que pasó una guerra”, expresó, antes de responsabilizar al Gobierno nacional por dejar deteriorar la infraestructura. También cuestionó la posibilidad de cobrar peajes sin realizar obras nuevas.

Kicillof sostuvo que parte de los recursos que se recaudan cuando los ciudadanos cargan combustible debería destinarse a obras hidráulicas y viales. Sin embargo, acusó al Gobierno de colocar esos fondos en instrumentos financieros en lugar de utilizarlos para su finalidad.

“Esa plata está en la timba financiera”, denunció. En su discurso, afirmó que esos recursos fueron destinados a títulos y depósitos mientras las rutas continúan deteriorándose.

Las críticas también alcanzaron a la educación pública, la salud, las universidades y la ciencia. El gobernador cuestionó, además, la situación del PAMI y lo que describió como la retirada del programa Remediar. En ese contexto, rechazó una concepción en la que el acceso a derechos dependa de la capacidad de pago de cada persona.

Al referirse al endeudamiento, mencionó cifras de aproximadamente 21 millones de personas endeudadas y seis millones que no pueden pagar sus deudas. El mandatario relacionó esos números con la insuficiencia de los ingresos y con la necesidad de financiar consumos esenciales.

Sobre el cierre, llamó a sostener la esperanza y a construir una alternativa al rumbo nacional. “Para que termine esta pesadilla falta menos”, sostuvo, aunque agregó que ese cambio debe hacerse “entre todos”.