Karina La Princesita y Jimena Barón tuvieron un fuertísimo cruce en ShowMatch: “¿Estás enojada conmigo, Kari?”

ese a que las cantantes Karina La Princesita y Jimena Barón mantienen una excelente relación, la noche de esta martes no parece haber sido buen ejemplo de ello. Además de bailar, la estrella de la movida tropical cantó junto a su hija Sol, y lo que parecía una edición llena de emoción, se convirtió en un momento de pura tensión.

“Creo que vos estás en una noche particular, que bailas mucho mejor que esto. Se te vio como paralizada. No pudiste conectar con el compa”, comenzó la devolución de La Cobra, ante los rostros de desagrado de Karina y comentarios por lo bajo.

Por supuesto, el malestar fue notado por Barón quien no dudó en preguntarle: “¿Estás enojada conmigo, Kari?”. La respuesta de La Princesita no se hizo esperar, y fue con toda la furia: “Sí, un poco sí porque el shuffle me pareció que no era para tan baja nota. Sabemos que venimos a trabajar y que nos toca lo que nos toca y como nunca nos tocó el duelo, esta vez nos toca a nosotros”, dijo.

Enseguida, Jimena explicó: “Pero eso no está arreglado”. Por su lado, Karina no paraba de cuestionar las decisiones y seguía firme en su postura: “No me pareció un desastre, pero está bien. Yo podría estar sentada ahí, pero preferí que me faltaba aprender un poco antes que de estar de jurado”, mencionó, dejando el significado del picante mensaje a criterio de quien quiera escuchar.

“¿Te gustaría estar acá de jurado?”, preguntó Barón. “No, me habían ofrecido y yo dije ‘no necesito aprender un poco más antes de ser jurado’. Así que vine de participante”, enfatizó.

Ante el chicaneo, Jimena prefirió recoger el guante y dijo: “Igual, yo también necesito aprender un montón de baile. Me convocaron por otras cosas. Esto es como medio raro de charlar acá”.

Para concluir y quedarse con la última palabra, Karina acudió a la ironía: “Nos tocaba, nos tocaba. Gracias, hermoso, de verdad, estamos re contentos”.

La tensión, en Twitter

Después del episodio, los comentarios en Twitter no se hicieron esperar. Desde algunos duros, otros graciosos y hasta de apoyo y respaldo que Karina se encargó de responder.

En primer lugar, la propia cantante defendió su postura, y la ubicó en el marco del show:

Por su lado, su coach también salió a defenderla, y se refirió al contexto que atraviesa La Princesita.

Lourdes Sánchez se metió en la disputa y atacó a Karina, defendiendo la devolución del jurado.

Y para ponerle un poco de humor al tenso cruce, Aníbal Pachano hizo un pregunta muy particular, con un graciosa y afirmativa respuesta de la intérprete.