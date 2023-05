Karina La Princesita volvió a preocupar a sus seguidores: “Me levante de la cama después de muchos días”

La cantante publicó una serie de mensajes en Twitter que dan cuenta de un nuevo bajón anímico en su vida.

Karina La Princesita.

Karina La Princesita volvió a encender nuevamente las alarmas de todos sus seguidores por un mensaje publicado en sus redes sociales. Es el medio en el que en los últimos tiempos la cantante utiliza para mantener actualizados a todos acerca de sus momentos anímico. En las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter escribió dos mensajes que preocuparon a muchos.

“Me levante de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir”, dijo la cantante de temas como “Corazón mentiroso” y “Jamás va a decirle”.

“Es un proceso” en el mensaje a continuación, dando a entender que el hecho de mejorar el estado de ánimo es tarea de todos los días.

Esta no es la primera vez que la cantante de cumbia se expresa de manera virtual sobre temas relacionados con la salud mental y el amor propio. Días atrás generó preocupación al publicar un misterioso mensaje en sus stories de Instagram.

“A mí tampoco me gustan los grises. No quiero más gris…”, escribió Karina sobre un fondo negro, lo que inmediatamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

En esa ocasión, muchos especularon que el mensaje de la cantante podría estar relacionado con algún problema en su vida amorosa. Sin embargo, otros creen que el mensaje podría tener una connotación más amplia y referirse a cualquier tipo de situación confusa o incierta en la vida de la artista. La intérprete, por su parte, no ha dado más detalles sobre el significado de su enigmática publicación y ha dejado a sus seguidores en suspenso.

Las alarmas habían comenzado a sonar en diciembre último cuando en época de mensajes navideños, Karina había publicado una fotografía en que se destacaba la tristeza de sus ojos y un mensaje directo: “Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar”.

Pero fue sólo el primer aviso, claro, ya que apenas días después brindó más detalles respecto de su salud, a través de las redes sociales. Allí explicó que “los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer, no podés respirar”. Tras ello, había dejado un mensaje final con destinatario incierto: “Qué maldad tienen algunas personas, no se entiende por qué tanto”.

Luego un fondo negro y un texto que no dejaba lugar a dudas: “Estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran”. Además, para dejar en claro lo que estaba viviendo, expresó: “Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta”.

Seguido de ese escrito, sumó otro en que se ve la figura de dos personas abrazadas y el texto que reza “Quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió”, para explicar a sus seguidores que no fue todo color de rosa y todo lo que debió vivir en distintas etapas.

En momentos en que cumplió 37 años, en una charla con LAM, al hablar de la salud mental aseguró: “Si vos tenés algo y no te controlás y te dejás estar, se torna en algo más grave. Con la salud mental es lo mismo, hay que ocuparse, porque si no te ocupás te puede llevar a una gran depresión”. Luego reveló cuál es su padecimiento: “Yo claramente empecé todo esto porque vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado. De repente sos muy profesional y estás mal, pero te subís al escenario, tenés muchos shows, actividades laborales, y vas ‘todo bien, todo bien’. Pero cuando te bajás, tenés los mismos problemas. Por esa razón dejé de lado, no me ocupé en su momento y eso hizo que se vuelva cada vez más oscuro más negro. Ahora dije: ‘No quiero estar más así’”.