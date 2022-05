Karina La Princesita sufrió un accidente con su auto y explotó de furia en las redes

al como suele acostumbrar, Karina La Princesita utilizó sus redes sociales para desahogarse y se mostró furiosa tras sufrir un accidente de tránsito. Este viernes, la cantante explotó en sus historias de Instagram y dejó contundentes mensajes. Primero, la artista alarmó a sus seguidores al manifestar su enojo con una persona de su círculo íntimo. «Posta no puedo creer que haya gente tan hipócrita, falsa, mentirosa, cínica y codiciosa. Creo que no me olvidé nada más», escribió. Luego, continuó compartiendo frases que hacían referencia a una traición. Acto seguido, la intérprete explicó que parte de su malestar tenía que ver con el incidente que vivió por la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «A la gente que sacó fotos, sí, me chocaron de atrás en plena 9 de julio y estoy re caliente», sostuvo. Hasta donde se sabe, Karina no sufrió ningún tipo de heridas.