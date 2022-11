Karina La Princesita se arrepintió de su paso por El Trece

La cantante de cumbia comentó qué pasó durante el cambio de canales en su paso por «La Voz» y «Showmatch».

La televisión es un ambiente cruel donde las peleas de los canales por la exclusividad de sus figuras deja en el medio a varias personas que, finalmente tienen que elegir entre uno y otro. Este fue el caso de Karina la princesita, quien en su paso por “Antes que Nadie”, el ciclo radial de Diego Leuco en Luzu TV explicó sobre su paso por Telefe y El Trece, y las sensaciones que le generó.

Todo arrancó cuando el conductor radial le preguntó a Karina la Princesita por una situación de la que habían hablado en su momento en Radio Mitre. En aquel tiempo, la cantante de cumbia estaba en medio de una dicotomía por formar parte de La Voz Argentina en Telefe o continuar su camino en El Trece. Finalmente, ella pudo hacer las dos cosas pero no fue fácil. «Soy una persona de mucho código. A veces tengo que ser un poco más egoísta. Decir: ‘a mí me conviene y prefiero hacer esto, y si a vos te parece que soy una desagradecida por eso, arregláte’”, afirmó ella sobre la situación.

No obstante, parece ser que desde El Trece decidieron tirar la fibra sensible para llamarla y que forme parte de “Showmatch, La Academia”, una situación que le dejó un mal sabor de boca a Karina la Princesita. “Como me habían dado trabajo en la pandemia, y medio viste que te tiran frases como ‘che, fijate, no da porque nosotros te dimos’. Te hacen la psicológica. Entonces agarré y dije ‘es verdad’ y fui allá. ¡No lo voy a volver a hacer! La próxima no lo voy a hacer porque encima me terminé yendo arrepentida, como diciendo ‘¿para qué dije que sí?’”, concluyó la artista.