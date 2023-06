Karina «La Princesita», realizó fuertes declaraciones respecto a su depresión y no se olvidó de sus ex

«A mí lo que me pasaba es que yo no me quería matar, pero me quería morir”, fue una de las principales afirmaciones que Karina declaró visiblemente conmovida, durante una entrevista en «Seres libres» con Gastón Pauls, en donde la popular artista habló sin tapujos de los momentos más duros que le tocó atravesar en las diferentes etapas de su vida. “Con 19 años la primera vez que canté en el Gran Rex, se atrasó el show porque yo tuve un ataque, que hoy entiendo fue de pánico y de ansiedad. No podía parar de temblar y tenía un ataque de nervios. Nadie sabía lo que pasaba”, recordó respecto a cómo la pasaba en sus inicios en el mundo de la música. Además, durante la charla, La Princesita admitió que ya no tenía ganas de seguir viviendo: “La etapa más marcada de la depresión y los ataques de ansiedad es cuando en mi cabeza ya era una decisión el querer morirme, de sentir que ya no había salida de ningún tipo”. Por último, se refirió a la importancia de buscar ayuda profesional para mejorar su estado de salud mental y entendió que no estaba loca por consultar al psiquiatra y tomar medicación. Por otra parte, y con el humor que nunca de lado pese a las situaciones difíciles que le toca atravesar, la cantante mostró un divertido look en el que se dejó el cabello suelto y se hizo en ambos extremos de la cabeza pequeños rodetes. Al subir la foto expresó, irónica y etiquetando a su estilista: «Una sola vez en la vida que no tengo cuernos y el tipo me los hace…». en lo que se puede tomar como un claro palito para sus exparejas El Polaco y Kun Agüero. Y, como si esto fuera poco, recientemente Karina y Néstor En Bloque lanzaron un tema juntos llamado “Frágil” (Cover Oficial Cumbia Argentina), el cual el popular cantante anunció en las redes que había sido bajado de YouTube, por “gente envidiosa y mala leche”, ante lo cual ella no dudó en compartir el posteo de su colega y amigo.