Karina La Princesita: “No estoy de novia pero no estoy del todo sola”. Mirá todo lo que dijo

El panel de Pampita Online conversó a través de videollamada con Karina La Princesita, quien ha recibido halagadores comentarios sobre su participación en el jurado del “Cantabdo”. Karina dijo que se prepara y estudia mucho y comparte su experiencia como cantante con los participantes. Expresó que antes consideraba que cantaba mal pero mejoró gracias a su esfuerzo y dedicación.

La intérprete de “El Fin del Mundo” señaló que muchos pensaban que sería buena con todos en el famosos concurso de canto pero “soy justa, ni buena ni mala” enfatizó.

En temas del corazón, la artista confesó que está con alguien aunque prefiere no ponerle título a la relación.“No estoy de novia pero no estoy del todo sola. Es una decisión de mutua acuerdo. Lo que me pasa a mí particularmente es que estuve mucho tiempo de novia y ya me cansé. Quiero vivir mi vida”, explicó.

