Karina La Princesita lloró en el Cantando tras el performance de Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz

Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz se subieron a la pista del Cantando a interpretar «Entre en mi vida» de Sin Bandera y Karina La Princesita se quebró.

Karina La Princesita se quebró en vivo en el Cantando tras el performance de Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz quienes se subieron a la pista a interpretar el tema «Entra en mi vida» de Sin Bandera. Lo que sensibilizó a la referente de la cumbia fue que la interpretación cerró con una simulación de propuesta de casamiento, por lo que la jurado no contuvo las lágrimas.

«¿Por qué te emocionaste tanto?», le preguntó el conductor Ángel de Brito. Y Karina le respondió sincera: «No sé, el casamiento me genera ganas de llorar», explicó Karina. Ante esto, De Brito quiso saber más: «¿Es un sueño que tenes?», preg»No sé si es un suntó y ella le contestó: «No sé si un sueño, es algo que sé que no me va a pasar nunca, pero yo veo gente casándose o pidiendo la mano y lloro», comentó la cantante.

Intrigado por la respuesta, Ángel le dijo: «¿Pero te gustaría?», y ella fue tajante con su respuesta: «No, me gusta verlo en los demás, que sean todos felices», cerró la jurado del certamen de canto.

La revelación de Oscar Mediavilla sobre Karina La Princesita

Desde hace unas semanas Oscar Mediavilla y Karina La Princesita se mantienen en conflicto, tanto que el productor musical reveló que la cantante quería dejar la cumbia. Lo que provocó la reacción de la jurado del Cantando. Por otra parte, el productor musical contó detalles de la vez que ella fue a su estudio con el fin de grabar un disco

«Una vez vino a mi estudio con el papá del Kun Agüero para decirme que querían hacer un disco y que le pareció que yo era un productor que podía calificar», dijo en La Previa. y detalló: «Los recibí en mi estudio, yo tengo un estudio muy lindo, y tomamos un café. Era como un acercamiento para empezar a conversar a ver si se podía o no hacer algo. Nos sentamos, Karina dijo que ella tenía la intención de grabar un disco, pero quería que el disco no tuviera baterías y que quería correrse de la cumbia«.

Y dijo: «Yo le dije que me parecía bien, pero que tenía que pensar mucho, porque si vos tenés éxito en la movida tropical y de un día para el otro te querés hacer la Norah Jones a todo ese público lo dejás pagando, es todo un trabajo», sentenció. Cerró además contando que: «Después ellos se fueron y no los volví a ver más, no les seguí el ritmo», finalizó.