Karina La Princesita confirmó que esta viviendo una nueva historia de amor.

Hace unos meses La Princesita aparecía en todos los titulares por enfrentar problemas de salud mental, particularmente por afrontar un grave cuadro de depresión. Después de estar alejada de los medios durante un tiempo, ahora reveló que está otorgándole una segunda oportunidad al amor.

La faceta amorosa de Karina siempre es un enigma cada vez que se halla sin pareja y, aunque admite que su corazón aún no tiene propietario, está acercándose cada vez más a formalizar una relación.

Impactados por las expresiones de la cantante cuando daba una nota, ya que se la notaba feliz, sus seguidores quedaron asombrados. A pesar de que Karina no ha develado con quien esta compartiendo el romance, dejó en claro que su corazón ya no está desamparado.

En la entrevista, la vocalista confesó que hay una persona especial en su existencia y que se encuentran en la fase inicial de conocerse. Hasta ahora, no ha compartido si su pareja pertenece al ámbito artístico o no, ni cuál es su ocupación actual. Lo que si aclaró es que no están en una etapa de formalización, sino que disfrutan de una relación relajada y sin complicaciones.

La noticia del nuevo romance de Karina sorprendió a sus admiradores que siempre están al tanto al tanto de su vida amorosa, y aún no sabían nada. Es que la cantante, es una celebridad muy querida y sus novedades son siempre noticia.

La Princesita también admitió que siempre hay individuos interesados en ella, pero esta vez parece haber encontrado a alguien muy especial.