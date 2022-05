Karina Jelinek pasó por el Hotel de los famosos y le confesó a su amiga Majo Martino, que será mamá.

Noche de pura emoción se vivió en El Hotel de los famosos, luego de la visita especial de Karina Jelinek quien fue acompañada por Flor Parise. La modelo habló con Majo Martino y confesó que pronto se convertirá en madre, además, le hizo una propuesta especial a su amiga. La modelo pasó una noche en el Hotel y también tuvo una charla muy sincera con su amiga Majo, quién no tardó en hablarle de la maternidad. La participante indagó sobre si era verdad que estaba esperando un hijo y Jelinek le contestó que sí y mientras se tocaba el vientre dijo “Pronto, muy pronto”. En medio de la emoción Martino continuó con las preguntas para saber quién daría a luz: “¿Qué, en la panza de Flor?” y Jelinek si dar muchos detalles dejó en claro que ni ella ni Parise tendrán la criatura pero que ese fue su verdadero motivo por el cual viajó a Miami. En medio de las celebraciones, Jelinek narró lo importante que significa la llegada de su bebé: “Necesito armar mi familia, ya hace mucho que lo sueño. Voy a tener alguien a quien cuidar, a quien proteger, no me voy a sentir más sola; yo quisiera adoptar, tener hijos, rescatar animales, armar mi familia de esa manera”. Además, la modelo aprovechó la ocasión y le realizó una propuesta a su amiga: “¿Vas a ser la madrina, amore?” y Martino acepto con mucha alegría. Cabe destacar, que hace semanas que Karina viene contando la noticia pero explicó: “No quiero hablar mucho hasta que no se concrete, es algo muy personal, pero ya está.”