Karina Jelinek opinó sobre política en la mesa de Mirtha Legrand y le puso picante: “Me interesa mucho”

Karina Jelinek fue una de las invitadas este sábado al programa de Mirtha Legrand. La modelo estuvo sentada en la mesa de la histórica conductora junto a Patricia Bullrich, Luis Majul, Marcelo Polino y Santi Maratea, y entre todos debatieron sobre las distintas temáticas de la actualidad.

Uno de los focos estuvo puesto en el intento de asesinato de Cristina Kirchner el pasado 1 de septiembre y de los avances en la investigación, por los cuales ya hay cuatro detenidos: Fernando Sabag Montiel, quien le gatilló en la cara; su novia, Brenda Uliarte, quien, según los mensajes que se descubrieron en su celular, tuvo un rol activo en la planificación; su amiga, Agustina Díaz, con quien habló antes y después del atentado y Gabriel Nicolás Carrizo, quien era dueña de la máquina de copos de azúcar que usaban como pantalla para hacer tareas de inteligencia frente a la casa de la vicepresidenta.

En ese sentido, cuando a Karina Jelinek le pidieron que diera su punto de vista sobre todo lo sucedido se limitó a decir: “Es un debate infinito. Pero está buena esta mesa, me interesa mucho”. Al ver su cortante respuesta, Luis Majul intentó cambiar de tema y le preguntó a Marcelo Polino por su reciente viaje a Chile.

Unos minutos antes, Patricia Bullrich se había defendido de las críticas que recibió de parte del gobierno por su reacción al intento de asesinato. Aquella noche, luego de la cadena nacional en la que el presidente Alberto Fernández decretó un feriado nacional para el día siguiente, la ex ministra de Seguridad había escrito en un tuit: “El presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Lamentable”.

“Yo dije que frente a un hecho de terrible gravedad, estoy siempre contra la violencia y a favor del imperio de la ley. Pero no me gusta que me vengan a decir que si no uso determinada palabra no estoy repudiando”, explicó Patricia Bullrich.