Karina Jelinek destrozó a Yanina Latorre por decirle que buscaba “un tipo que la mantenga”

Después de varios tensos idas y vueltas, las cosas entre Karina Jelinek y Yanina Latorre volvieron a ponerse picante y la modelo le puso los puntos.

Ser panelista de un programa como el de Ángel de Brito no es nada fácil pero lo cierto es que muchas veces se generan chispas y este fue el caso de Karina Jelinek y Yanina Latorre que este año se dijeron de todo por todos los medios posibles y casi terminan cara a cara en tribunales.

Pero ahora, a pesar de que parecía que se había calmado todo, la modelo volvió a increpar a la mujer del futbolista por un comentario desafortunado que tuvo y que un usuario de Twitter le recordó su comportamiento, prendiendo el fuego de la bronca que tenía acumulada durante todo el año.

En el fragmento se puede ver cómo Latorre defenestra a Karina Jelinek y la acusa de buscar alguien que la mantenga por su vínculo con Fariña: “Ella vio Miami, avión privado, relojito y agarró viaje… plata, plata, plata”, sentenció sin ningún tipo de filtro y muy fiel al estilo que mantiene en el programa.

Sin poder aguantar la bronca, Karina Jelinek vio esto y estalló: “Sin palabras después de ver este video… hablando así de una mujer. Callate, ¿gran ejemplo no?”, escribió y ardieron las redes entre los fanáticos de ambas que se sacaron los ojos de manera virtual por defender a sus idolas.

Un conflicto de larga data

Cabe destacar que en agosto de este año, cuando Karina Jelinek participaba del Cantando 2020, Latorre aseguró que la modelo está de novia con Florencia, una de sus más íntimas amigas, y esto le generó un daño a la modelo para con su familia ya que son realmente conservadores y según ella, “le retiraron el saludo”.

“Me sorprende de parte de ella, que debería tener un poco de empatía, teniendo en cuenta lo que le pasó… Sigue insistiendo en meterse en mi vida… Puedo entender que alguien se equivoque o no mida las consecuencias de sus dichos, pero no acepto que no me haya pedido disculpas al darse cuenta de que me expuso”, dijo en ese momento muy contundente.

