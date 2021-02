Justicia por Joel: «A mi hijo lo dejaron tirado como un perro»

(Por Ciudad Noticias) Así lo expresó Estela Delgado, madre de Joel Rodríguez, víctima de la explosión en el frigorífico de la ciudad de Curuzú Cuatía, Corrientes.

«No voy a bajar los brazos hasta que se haga justicia. Mi angelito me está dando fuerzas», fueron algunas de las palabras que Estela Delgado, madre de Joel, expresó durante la marcha que se realizó el sábado en el centro de Curuzú Cuatía. Frente a los presentes de la Plazoleta Italia, y al finalizar la movilización, la mamá de la víctima de la explosión en el frigorífico no pudo evitar llorar y demostrar el dolor por la pérdida de su hijo. “Mi hijo daba todo por el trabajo, era fiel y ahí le dejaron tirado como un perro”, afirmó.

“Agradezco de corazón a todos por acercarse a acompañarme en la marcha y de corazón que nunca les suceda a ustedes lo que nos sucedió. Esto fue una negligencia de la patronal y le pasó a mi hijo de tan solo 23 años de vida. Estoy agradecida en nombre de toda mi familia, esto es un dolor inmenso irreparable e incomparable. Estamos sufriendo pero me pongo fuerte, porque mi angelito me está dando fuerza y hasta que se haga justicia no voy a bajar los brazos”, insistió la madre de Joel que se la observaba muy fuerte y acompañada de sus seres queridos.

“No les dejaré a estos poderosos que hagan lo que quieran y sigan matando a los jóvenes por dinero. Mi hijo daba todo por el trabajo, era fiel y ahí le dejaron tirado como un perro. Yo no culpo a los políticos, solo al patrón” remarcó. “Se hará justicia y así será. Gracias al pueblo presente de corazón muchas gracias” terminó diciendo Estela Delgado que recibió el aplauso generalizado de los presentes.

NOTA DE PABLO SILVA para CN