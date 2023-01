Julieta se hartó de Daniela y de Thiago y los encaró en Gran Hermano: «Se callan»

La modelo ya no se banca a la parejita en la habitación e intentó callarla, sin éxito.

Si bien Daniela entró a Gran Hermano con una idea en el repechaje, con el pasar de los días no pudo sostenerla. «Pestañela» quería vengarse de Thiago y terminó nuevamente en sus brazos. El público no fue el único que rechazó esta actitud de Daniela, también sus amigas dentro de la casa.

En una charla con Julieta, Daniela expresó lo que siente: «Él no fue sincero. Pasaron muchas, muchas cosas que no puedo contar. Le digo ‘No puedo, ni quiero estar con vos’. No puedo hacer que está todo bien, como si nada. Porque soy humana y tengo sentimientos».

Frente a esto, Julieta le soltó: «Lo que pasa Dani es que vos le decís eso y después le ponés crema en la espalda y duermen juntos. Para mí, no es lo mismo lo que vos decís que lo que hacés. Sos rara, no te entiendo a veces. Claramente, vos te fuiste de una manera y volviste siendo otra».