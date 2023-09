Julieta Prandi se mete en la guerra de Nicole y Pampita: “Me ensució para salvarse”

El «Muquigate» no da respiro, si bien el origen data de hace ya muchos años, las heridas no sanan y nadie se hace cargo de quién le endilgó ese polémico y repudiable apodo a Carolina Ardohain. Hoy, en un nuevo capítulo de la guerra sin fin, Prandi fue lapidaria con Neumann y deslizó que la autora habría sido ella.

La blonda, que otrora personificara a “La nena” en “Poné a Francella”, liquidó a su colega, próxima a casarse con Manu Urcera, y sin filtro cuestionó su actitud tras la pelea con Pampita: “Quiso ensuciarme”. Julieta Prandi destrozó a Nicole Neumann y aseguró que hace tiempo aclaró los tantos con Carolina Ardohain, incluso aclaró que de hecho pudieron dejar atrás la pela por el polémico apodo que trascendió en la década del 2000.

La animadora, pareja de Emanuel Ortega, habló en Socios del Espectáculo sobre la figura de Los 8 escalones de los 3 millones y no tuvo reparos a la hora de dirigirse a ella «con la peor de las ondas». Julieta Prandi fue durísima con Nicole Neumann por la pelea de larga data con Pampita y, entre otras cosas , espetó: «Hacete cargo, estamos grandes». Parece el cuento de la buena pipa o la historia de nunca acabar, pero lo cierto es que el misterio en torno quién fue la que apodó Muqui a Pampita sigue dejando tela para cortar y sumando nuevos capítulos a esta telenovela. La modelo volvió a desmentir que ella haya sido la creadora del polémico apodo y apuntó directamente contra la ex de Fabián Cubero.

Prandi fue durísima contra Nicole por la actitud que tuvo con ella cuando inició el escándalo, hace dos décadas atrás: “No tengo nada que ocultar, me hago cargo de lo que digo yo, no de lo que hacen otros. Al principio cuando me preguntaban no quería mandarla al frente porque no me correspondía, pero cuando te culpan de algo que no hiciste y estás siendo castigado, llega un momento en el que decís ‘que se hagan cargo, que ya estamos grandes’”.

Y agregó, filosa, claramente enojada por la situación, mientras acusaba a Nicole de mantener su pelea con Pampita “intacta”: “Hacete cargo de tus cosas, no tenés 18 años. A la otra persona fueron a preguntarle e intentó culparme. Por eso dije ‘hasta acá’. Yo no te mandé al frente, pero no me quieras manchar. A mí no me vas a culpar por algo que vos hiciste. Cuando me ensuciás a mí para salvarte vos es donde digo ‘no, mi amor’. Las cosas justas”.