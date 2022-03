Julieta Prandi habló de su lucha tras el fallo en su contra

Días atrás, trascendió que Julieta Prandi recibió un revés judicial en la causa que lleva en contra de su ex, Claudio Contardi y le prohibieron hablar de él y de sus hijos. Además, su abogado renunció, ella se expresó en sus redes sociales y apuntó contra ña Justicia.

Cuando todo parecía encaminado con el cambio de juez en la causa y tras las fuertes declaraciones de Julieta Prandi, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo y le prohibieron a la modelo hablar públicamente de su ex marido e hijos. Además, la causa tendrá nuevo juez y la conductora tiene que buscar un nuevo abogado.

En las últimas horas, Prandi volvió a expresarse en sus redes sociales y cuestionó el cambio de juez: “Lo extraño que resulta mi caso, luego de que el antiguo juez se excuse y haya caído en manos del juzgado N° 5 de San Isidro, haya sido sorteado nuevamente para que caiga en otro juzgado. De todo, menos justicia. Parece que estamos jugando a retrasar el bienestar de dos menores”.

Luego agregó: “No quiero pensar mal, pero la Justicia argentina, a los bifes, así me enseñó a hacerlo. Espero que esta vez me demuestren lo contrario. Cuando parecía que la cosa podía empezar a encaminarse, por arte de magia, vuelven a tirar todo a foja cero”.

Cabe destacar, que después de su separación, Prandi, realizó varias denuncias por violencia de género, en más de una oportunidad narró el calvario que atravesó ella y sus dos hijos, quienes actualmente no quieren ver a su papá. Por su parte, Contardi, en una entrevista exclusiva con la ONG de Infancias Compartidas y apuntó contra la modelo, acusándola de que no le permite ver a Mateo y Rocco y que los tiene de rehenes. “Que no esté en este momento con mis hijos es por una pura y exclusiva decisión de la mamá. Judicialmente no tengo nada que me impida estar con ellos”.