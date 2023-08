Julieta Prandi habló de los daños psicológicos que le dejó el maltrato de Claudio Contardi

En reiteradas oportunidades, Julieta Prandi habló de los tristes y dramáticos momentos que tuvo que vivir durante los 11 años en los que convivió con su ex pareja, Claudio Contardi, con quien tiene dos hijos en común.

Incluso, mientras espera un fallo justo, rápido y ejemplificador por parte de la Justicia ante las graves denuncias por violencia de género que realizó contra Claudio Contardi, Julieta Prandi dio detalles en el programa “A la Barbarossa” de las secuelas que le dejó el maltrato de su antigua pareja.

Es que aunque hoy esté viviendo un momento inmejorable en el ámbito laboral y personal, para la modelo no fue sencillo abandonar su propia casa junto a sus hijos, llevándose solamente lo puesto.

Por este motivo, en una charla a corazón abierto con Georgina Barbarossa para el ciclo de Telefe, la actriz se mostró fortalecida para poder explicar el extenso proceso que tuvo que transitar desde que decidió escapar de su casa y si bien contó que todavía permanece bajo tratamiento psicológico, sufre las consecuencias del maltrato.

“Tengo mil fantasmas en mi cabeza. Una secuela que me quedó es que no soporto que alguien me grite. Si alguien me grita, a mí me paraliza y eso es algo que de algún lado viene.”