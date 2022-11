Julieta Prandi bancó a Cinthia Fernández en su reclamo por la cuota alimentaria de sus hijas

En las últimas horas, Cinthia Fernández volvió a apuntar contra Matías Defederico por el pago retrasado de la cuota alimentaria de sus tres hijas. La mediática reveló en sus redes sociales que recibió menos dinero del que le correspondía y varias madres que están en su misma situación salieron a apoyarla. Una de las que salió en defensa de la bailarina fue Julieta Prandi, quien desde hace cuatro años mantiene una batalla judicial contra su ex, Claudio Contardi. Además de luchar por la tenencia de sus hijos, la conductora le reclama el dinero de la manutención que, si bien fue fijado en 100 mil pesos mensuales, hasta el día de hoy no pudo cobrar. «Recién escuchaba que a Cinthia Fernández decir que Defederico le pasa 55 mil por las tres nenas, que es una miseria, y pienso en que yo recibo 20 mil cuando se le da la gana», comentó Prandi en su programa Es Por Ahí. «A mí me pasa 20.000 cuando se le ocurre. Creo que la última transferencia fue hace dos o tres meses. Tengo una cuota provisoria de 100.000 pesos, por ahora», añadió. En este sentido, respaldó a Cinthia en su reclamo. «Es igual el caso. La banco fuerte porque me siento muy identificada. Que no puedan hacer un montón de cosas los padres que no pagan la cuota de sus hijos, tienen responsabilidades. Es madre y padre, fin», cerró.