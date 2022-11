Julieta Poggio se depiló mal las cejas y su reacción hizo estallar a los usuarios de las redes

La participante de Gran Hermano entró en crisis y sus compañeras no pudieron contener la risa. El video del momento fue subido a Twitter y en pocas horas se volvió viral

Julieta Poggio, una de las participantes favoritas del público en esta nueva edición de Gran Hermano, protagonizó un insólito momento cuando se depilaba las cejas en el cuarto. La joven se dio cuenta que no quedó como esperaba y entró en crisis. Sus compañeras quisieron ayudarla, pero no aguantaron la risa.

Todo comenzó cuando se preparaba de cara a la gala en vivo de este jueves. Las chicas estaban charlando de manera tranquila, hasta que la actriz reaccionó horrorizada al verse al espejo. «¡Dani, mirá, me corté muchos pelos!», expresó, mientras sus compañeras comenzaban a reírse de la situación. «¡Mirá, mirá! Se nota, no me gusta para nada. ¡Mirá!», insistió, visiblemente preocupada. «¿Por qué hice eso? ¡¿Por qué?!», continuó lamentándose.

En ese momento, Romina se acercó a verla y, apenas lo hizo, no pudo evitar estallar aún más. «¡Ahh! ¡No! ¡No! ¿Qué se hizo?», gritó simulando una tragedia para calmar las aguas. Acto seguido, le dio a entender que en realidad no era para tanto y le propuso pintarse el faltante.

julieta se depiló mal la ceja y casi le agarra un infarto mientras romina casi se caga encima de tanto reírse #gh2022 pic.twitter.com/2yO7Y0i9Ry — aaron  (@aarontsuarez) November 24, 2022

Por su parte, en Twitter, los usuarios también se tentaron al ver la escena que protagonizaron en el cuarto de mujeres.

LA CARA DE ROMINA ME HAGO PIS #GH2022 pic.twitter.com/tV5U1i1lle — aaron  (@aarontsuarez) November 25, 2022

Julieta es literalmente esta pic.twitter.com/BVfzSS8ju4 — k1vo 🕷 (@ntk1vo) November 25, 2022

Siempre que busco un stiker en whats app me cruzo ese, y me acuerdo de julieta jajaa. pic.twitter.com/cbfuei4rPA — Braian Ibarra (@BraianIbarraok) November 25, 2022