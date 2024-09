Julieta Poggio se consagró como ícono de moda con su nueva microbikini

ulieta Poggio ya se convirtió en un ícono de la moda y sus looks siempre son furor. Adelantando el verano, la ex hermanita hizo una audaz producción de fotos para una marca de trajes de baño y mostró la microbikini que no te va a poder faltar este verano: total black, strapless y con apliques florales.

Julieta Poggio y su llamativa bikini. Foto: Instagram

La producción fotográfica fue todo un éxito, destacando no solo la figura de Julieta, sino también la estética de la nueva colección de trajes de baño.

Los detalles

Para las cámaras, lució un modelo de dos piezas supercanchero en negro azabache, conformado por un corpiño ovalado, strapless, con frunces y bombacha colaless.

Este diseño no solo es sexy, sino que también es versátil, permitiendo que las mujeres se sientan cómodas y elegantes al mismo tiempo.

Llamativa bikini de Julieta Poggio. Foto: Instagram

El modelo cuenta con apliques de rosas color champagne hechas en satén. Los apliques florales son, sin dudas, una de las tendencias más arrasadoras del momento y se llevan no solo en trajes de baño, sino también en vestidos, remeras, blusas y hasta en minifaldas.

Clásica como innovadora

La influencer acompañó la apuesta de playa con un delineado en negro; lo complementó con sombras en tonos nude para la zona de los párpados y máscara de pestañas. Esta elección de maquillaje resalta sus ojos y añade un toque de sofisticación a su look veraniego.

Además, sumó algo de rubor rosado en las mejillas, iluminadores y un labial rosa claro con acabado mate.

Poggio y su llamativa bikini. Foto: Instagram

Con cada nueva publicación, Julieta Poggio sigue consolidándose como una referente en el mundo de la moda. Su capacidad para elegir piezas, ha hecho que sus looks sean replicados por miles de fans.

Según especialista, la microbikini negra que presentó es un ejemplo perfecto de cómo la moda puede ser tanto clásica como innovadora, permitiendo que cada mujer se sienta empoderada y lista para disfrutar del verano.

(Con información de TN Estilo)