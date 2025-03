Julieta Poggio protagonizó un fuerte cruce con un peluquero

Julieta Poggio, conocida por su paso por el reality «Gran Hermano», se encuentra en el centro de la polémica tras un escándalo con un peluquero tucumano, quien la acusa de intentar dejar fuera de un evento a otras figuras del espectáculo, como Coty Romero, su ex compañera en el reality.

Según el estilista, este incidente no solo quedó en palabras, sino que tiene pruebas en forma de grabaciones que demostrarían la versión que está dando sobre lo sucedido. «Había hecho una colaboración con ella en Tucumán, la peiné y me sorprendió lo que hizo por completo», comentó Pablo Verxelitaki, el peluquero en cuestión, en una entrevista con el programa Puro Show.

Verxelitaki, quien reveló la presunta actitud de Poggio en este evento, explicó que la situación lo dejó completamente desconcertado. Según su relato, la ex participante de Gran Hermano lo escrachó en sus redes sociales tras el incidente. La acusación fue considerada un ataque no solo personal, sino también profesional, ya que el peluquero afirmó que su trabajo había sido denigrado injustamente por una actitud que, según él, no correspondía a alguien del entorno de la influencer.

Poggio respondió enérgicamente

Julieta Poggio no tardó en responder ante las acusaciones del estilista tucumano. En una entrevista con el ciclo de El Trece, la actriz y cantante no solo negó las acusaciones de sabotaje, sino que también arremetió contra la actitud del peluquero. «No sé para qué le doy de comer a estos fantasmas, me parece que no está bueno que se cargue el trabajo que hacen otros estilistas con mi pelo, lo escraché porque es muy mala persona», aseguró la ex Gran Hermano.

También fue clara al referirse al estilo de trabajo de Verxelitaki, y sostuvo que su reacción en redes sociales se debía a una falta de respeto que, según ella, había experimentado de parte del profesional. Además, la ex participante de Gran Hermano manifestó que en Tucumán el peluquero «está súper escrachado por garca», y desafió a Verxelitaki a mostrar las pruebas que alegadamente tendría sobre el tema. “Si tiene una prueba, que la muestre”, expresó con firmeza, sugiriendo que no había ninguna base sólida en las acusaciones del estilista.

Poggio descarta iniciar acciones legales

Julieta también tocó un tema que había estado latente durante algún tiempo: las acusaciones relacionadas con Coty Romero. Según ella, el peluquero tucumano estaría utilizando este escándalo para involucrar a su ex compañera, acusándola de presionar para que otras figuras, como ella, no pudieran participar en ciertos trabajos.

Sin embargo, la ex concursante de Gran Hermano no dudó en desmentir estas acusaciones, señalando que «hay chats truchos» que supuestamente el estilista estaría utilizando como prueba de sus dichos.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Julieta Poggio dejó en claro que no tiene intenciones de emprender acciones legales contra Verxelitaki. «La verdad, no tengo energía ni ganas, el karma se ocupa. De esto aprendo a no darle de comer a los muertos», sentenció. (Con información de Noticias Argentinas)