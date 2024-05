Julieta Poggio le copia el look a Mia Colucci y confirma que es la reina de la mini cinturon XXS

La rubia siguió los pasos de Luisana Lopilato en su rol como Mia Colucci luciendo una mini cinturón ultra al ras on detalles de plumas.

AL igual que Mía Colucci en Ereway, Julieta Poggio combinó su mini cinturón con camisa anudada Barbiecore, corpiñito a la vista y enlqueció a los fanáticos.

Julieta Poggio lleva las calzas más ceñidas

Julieta Poggio protagonizó un video para una casa de indumentaria deportiva y arrasó.

Desde una terraza, Julieta Poggio presumió su figura llevando los atuendos sportys más sexys y cancheros, robándose todos los elogios con sus calzas XS.

Julieta Poggio confirma que las calcitas se llevan en modo XXS y ultra ceñidas al ras.

Eligiendo un conjunto ultra ceñido, Julieta Poggio apostó por unas calcitas cortas y buzito crop deportivo al tono, marcando hasta el último centímetro de su figura y dejando sus abs a la vista.

Juleita Poggio reina del corpiñito XS

Julieta ha convertido la tendencia del corpiñito XS a la vista en una de sus marcas personales luciéndola con los modelos más variados y llamativos aunque su última elección arrasó.

Como no podía ser de otra manera, Julieta Poggio dijo presente en el primer show de Emilia Mernes en el Movistar Arena, y fiel al estilo de la cantante, la ex Gran Hermano fue con look de inspiración dosmilera de lo más audaz.