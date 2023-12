Julieta Poggio contó cómo está de salud tras accidentarse en un barco

Julieta Poggio preocupó a sus fans al protagonizar un grave accidente en un barco. La bailarina que participó de Gran Hermano 2022 sufrió una lesión en el rostro por la que debieron darle puntos cerca del ojo.

A pocos días del incidente, contó cómo es su proceso de recuperación. “Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró, me empujó sin querer y me tiró al agua”, aseguró en comunicación con Laura Ubfal y desmintió los rumores de una posible pelea o lesiones graves en su rostro.

Además, la modelo publicó contenido en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. “Estoy mucho mejor, gracias por tantos mensajes. No lo muestro por si hay personas impresionables. Pero, por suerte, fue solo el golpe y no más que eso”, confesó Poggio.

La artista aprovechó para mandarle un mensaje de cariño a quienes la apoyaron en ese momento difícil. “Quiero agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquis, porque muchas personas están diciendo cosas que no son. A la gente le encanta hablar al pedo”, aclaró.

Y contó cómo fue su accidente: “Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di en la boca y en el ojito me dieron unos puntos. Cuando esté mejor se lo voy a mostrar”.

Por último compartió un mensaje de tranquilidad para dispersar cualquier tipo de rumor. “Quiero que vean que estoy bien, que fue un accidente con suerte. Podría haber sido algo mucho peor. Pero son cosas que pasan. Una lástima que haya pasado en estas fechas”, expresó.

Y cerró: “Es solo aparecer para que se queden tranquis y para agradecer todos los mensajitos que me están mandando. Que tengan una hermosa noche, los amo». (NA)