Julieta Poggio confesó qué es lo que más le atrae de un hombre

Julieta Poggio es una de las influencers más queridas de la actualidad. Con su carisma y energía, logra destacarse en cada proyecto en el que participa. «Pasar desapercibida no es una opción para ella y brilla en cada proyecto nuevo que se le presenta», aseguran quienes la siguen de cerca.

Recientemente, la influencer participó en La Casa, el popular programa de streaming donde suele compartir anécdotas y opiniones sobre diversos temas. En esta ocasión, Julieta Poggio no dudó en adentrarse en una conversación algo atrevida, que rápidamente subió la temperatura.

La joven no teme expresar su opinión sobre cuestiones muy personales, y aprovechó la oportunidad para hablar sobre lo que más le atrae de los hombres.

Un tema que encendió la conversación

Aunque Julieta se encuentra en una relación estable desde hace algún tiempo, eso no le impide ser honesta sobre sus preferencias cuando se le presenta la oportunidad. La influencer se sumó al tema principal del programa y compartió las características físicas que más le gustan de los hombres, dejando claro que no se refería a cuestiones sexuales.

«Me hotean los pibes que tienen boquita y labiecitos gorditos«, confesó sin tapujos, sorprendiendo a los presentes. La declaración fue recibida con una mezcla de asombro y risas, sobre todo por parte de Lizardo Ponce, quien la acompañaba en la mesa. Sin poder contener la risa, el conductor bromeó diciendo: «Estás muy caliente, Juli».

Sin embargo, ella no se dejó intimidar por los comentarios y decidió explicar nuevamente su punto de manera más detallada para que quedara claro lo que quería expresar.

Julieta Poggio. Instagram

Clarificando su preferencia

La influencer, al darse cuenta de que su mensaje no había sido entendido correctamente, retomó el concepto para asegurarse de que su audiencia entendiera a qué se refería. “Es cuando tienen una boquita, tipo como el labiecito de arriba gordito, eso me encanta. Tipo los que tienen finitos no. Pero verle la boquita…”, explicó con más calma.

Muchos de sus seguidores expresaron estar de acuerdo con su punto de vista, mientras que otros no dejaron de comentar sobre la espontaneidad y el desparpajo de la joven, características que la convirtieron en una de las influencers más auténticas y queridas del momento.