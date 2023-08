Julieta Poggio cambió de look y la red se llenó de corazones rojos

Desde que salió de la casa de “Gran Hermano”, Julieta Poggio no para de deslumbrar a sus miles de fanáticos con las últimas tendencias en moda y con sus llamativos looks. Ahora, la modelo se robó todas las miradas desde las redes sociales con su impactante cambio de look.

A través de sus historias de Instagram, donde reúne 2.5 millones de seguidores, Julieta Poggio mostró cómo le lavaban el cabello en la peluquería y fue furor entre sus fans. Minutos después, la figura de “Telefe” compartió el resultado final a través de un video.

Julieta Poggio. (Fuente: Instagram).

Según contó Julieta en sus redes, volvió a acudir a su salón de belleza de confianza y a su estilista personal.

“Domingo acá. Los amo @hairmonyhairtudio desde hace años, siempre acá”, escribió junto a una postal donde se la ve en pleno proceso de tintura.

(Fuente: Instagram).

Como podemos apreciar, la influencer decidió abandonar su característico pelo castaño, por uno mucho más audaz. Ahora luce un increíble balayage súper claro.

Se trata de una de las tendencias de color de pelo que están arrasando este 2023. Son mechas platinadas, con desgaste que recrean un estilo natural.

Julieta Poggio. (Fuente: Instagram).

Las mechas balayage son una coloración muy favorecedora y delicada, que aporta luz a la melena y, además, no requiere demasiado mantenimiento. Una opción, que a Julieta Poggio la favoreció más que nunca.

Julieta contó cuál es su arma de seducción

En una extensa entrevista con “Teleshow”, la ex participante de «Gran Hermano» se animó a un ping pong de preguntas y respuestas donde entre tantas cosas, reveló cuál era su método para seducir.

Julieta Poggio. (Fuente: Instagram).

Sin tapujos, Julieta Poggio manifestó: “La labia: creo que soy muy buena chamuyando. Tengo mucha labia, soy rápida con las respuestas y obviamente, encarar, siempre de frente”.