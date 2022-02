Julieta Nair Calvo compartió imágenes de su lujoso baby shower

Julieta Nair Calvo está transitando sus últimas semanas con su bebé en panza y, junto a su pareja Andrés Rolando, no pueden ocultar la felicidad y ansiedad que les genera la llegada de su primer hijo. Ayer por la tarde, celebraron el baby shower en una lujosa estancia y en sus redes, la actriz compartió las imágenes de la increíble tarde que pasaron, rodeados de amigas y familiares. La lluvia no significó un problema para el evento que prepararon en un salón de Villa María, ubicado en Máximo Paz, en el partido de Ezeiza. El lugar se vio decorado con detalles elegantes en las mesas y con un ambiente relajado, con almohadones en el piso. Además, también contó con souvenirs y globos en color dorado y blanco. En las fotos y videos que publicó la artista en sus redes sociales se dejó en claro que a la fiesta no le faltó diversión. Los invitados fueron agasajados con un catering dulce y salado, una barra de tragos, música, mucho baile y con juegos especiales. «Ayer fue un día muy especial. Gracias a mis amigas que se pusieron la 10 y me hicieron pasar un Babyshower espectacular. A mis viejos que son lo mejor qué hay, a mi suegra hermosa, a mi compañero Andrés Rolando que amo infinito, a May Aranda que me ayudo con la organización de este evento soñado que quedará por siempre en mi corazón. Nos vamos despidiendo de la panza», escribió Julieta en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde mostró los mejores momentos de la jornada.