Julieta descubrió la estrategia de Coti y desenmascaró al Conejo en Gran Hermano: “Él la cubre y es…”

Disney entendió todo lo que hizo la correntina y les explicó a Romina y Daniela por qué su novio tiene mucho que ver.

En unos pocos días, la casa de Gran Hermano tembló cuando Coti traicionó a Julieta, Daniela y Romina al proponerles que la cubran para correr al confesionario, donde terminó nominándolas para cuidar a su novio, el Conejo, que finalmente fue salvado por Thiago.

Las chicas fueron advertidas Coti por un grito que llegó de la calle que no pudieron distinguir del todo. Pero, días después, las sospechas se disiparon cuando la gente volvió a poner en sobreaviso a la casa sobre la verdadera cara de Alexis.

“¿Pero, por qué le gritaron al Cone traidor y falso?”, se preguntó Romina en la cena de nominadas, la última de Daniela, que al rato quedaría fuera de carrera. Entonces, Julieta demostró su poder deductivo y desenmascaró a la parejita con una teoría certera.

Juli leyó todo bien. ¿Qué dijo? “Para mí, él la cubre, sabe que no lo votó a él. La cubre y es su cómplice, y por esto también es un traidor. Son muchas cosas que pasaron, dejarlas pasar con ojos ciegos es que nos vean las caras de boludas«, lanzó.

Emocionada por la despedida de sus amigas, Poggio les aclaró que nunca dudó de ninguna de las dos: “Cuando una se vaya no va a ser porque no fue leal, traidora o una falsa. Y eso me deja tranquila”.

“Yo sentía que si iba a placa con el Cone, había una esperanza. La peor placa para míes estar con ustedes dos; fueron mi sostén dentro de la casa”, agregó la participante, a lo que Romi sumó: “Lo positivo es que nos conocimos y que esto no termina acá”.