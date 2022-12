Juliana deschavó información sobre las traiciones de Coti y Gran Hermano enfureció

La joven de Venado Tuerto habló con Romina para tratar de amigarse con su compañera, pero Big Brother ya no le deja pasar una.

Desde que Juliana Díaz regresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) rompió el reglamento en varias oportunidades, por lo que recibió una dura sanción. En las últimas horas, parece que la joven sigue deschavando información que no puede y Big Brother se lo hizo saber una vez más.

En una charla para limar asperezas con Romina, la joven de Venado Tuerto le reveló datos sobre las mentiras y traiciones que les hizo a las dos Coti y Gran Hermano la frenó en seco: le advirtió de más sanciones.

Qué le dijo Juliana a Romina que hizo enojar a Gran Hermano

El diálogo entre Juliana y Romina tuvo que ver con las cosas que Coti les decía a las dos para que se pelearan. Si bien la chica de Venado Tuerto supo parte de esta información cuando estaba en la casa antes de salir, el panorama general lo vislumbró en el exterior. El aislamiento es parte del juego, por lo cual, cualquier referencia que hagan participantes que reingresen es penada.

Juliana le contó a Romina sobre Coti. “Fuimos a la pileta y nos pusimos a hablar. Y me tiró un montón de fichas y me empecé a enroscar con vos más de lo que me venía enroscando por otras supuestas cosas. Cuando salgas vas a ver todo esto”, comentó.

Mirala a la Coti con cara de buenita”, respondió la exdiputada. “Ella me abrazaba y me decía que me quería y todas estas cosas. Claro, como no le voy a creer. Eran todas cosas que nos dejaban a nosotras cruzadas. Después ver cómo es todo, es reloco”, remarcó Juliana.

La intervención de Big Brother ocurrió cuando Juliana estaba haciendo referencia a un episodio con un pantalón, que desembocó en la bronca entre “Tini” y Romina, cuando Gran Hermano llamó la atención.

“Recuerden que está prohibido hablar del afuera. Gracias. Eso, es motivo de sanción”, dijo la voz de Gran Hermano, mientras las dos se miraban confundidas. La novia de Maxi, entonces, prefirió no seguir hablando y se fue de la cocina.

La triple sanción que le impusieron a Juliana

No es la primera vez que Juliana habla de más desde que reingresó al juego. Hace unos días, recibió una dura sanción que la puso en peligro de ser expulsada. A través de un comunicado, Santiago del Moro informó que quedó nominada.

“Entró ayer a la casa y rompió una regla que es básica, que tiene que ver con el aislamiento, con el afuera y el adentro”, remarcó el conductor. Tampoco podrá nominar ni participar de la prueba de liderazgo, por lo que quedó a la suerte de la votación del público o de que alguno de sus aliados la saque de la placa. Pero para eso habrá que esperar, ya que hasta 2023 no habrá ninguna otra eliminación.

Durante sus primeras horas en la casa, la joven le confió a Maxi que a Coti no le dejaron votar en el primer repechaje como castigo por haber leído un papel que tiraron del exterior. “Me contó Julieta hoy lo que agarró, qué boluda. Por eso le anularon el voto”, lanzó.

La sanción también es un ejemplo para los otros exparticipantes que este lunes podrían volver al programa por decisión del público. En las redes sociales, las encuestas son lideradas por Agustín, La Tora y Daniela, que quiere regresar para vengarse de Thiago y de Coti, que la traicionó.