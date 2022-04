Juliana Awada brilló con su look en el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Entre los invitados VIP´s al casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcoveccio, se destacaron Mauricio Macri y Juliana Awada. Ella se lookeó con un espectacular vestido que causó alto impacto.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio dijeron «sí quiero» este sábado ante sus 150 invitados. Entre los asistentes, estuvieron presentes la empresaria Juliana Awada con el ex presidente Mauricio Macri. Las fashionistas, no le sacamos los ojos de encima al look de la ex primera dama, que esta vez sorprendió alejándose un poco de su estilo.

La espectacular boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio fue en un campo de la localidad de Exaltación de la Cruz, el Dock Haras, donde también se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner. Hasta allí llegaron familiares, amigos y colegas, entre ellos claro muchísimas figuras reconocidas.

JULIANA AWADA JUNTO A LA NOVIA, ELBA MARCOVECCHIO

Pero en esta nota nos centramos en Juliana Awada, quien sorprendió con ¡brillos! Por lo general, la empresaria suele decantarse por looks minimalistas, más sobrios, en tonos crudos, marrones, blancos o negros. Y le encanta el monocromo. A veces, es cierto, irrumpe con algún color o estampa, pero muy pocas fueron las situaciones donde las vimos con tantas lentejuelas.

El look completo de Juliana Awada

LEYENDA

Juliana Awada eligió un vestido tipo solero, escote en V, íntegramente bordado en lentejuelas de color plata, recto y de largo hasta los tobillos. Así, dejaba ver también sus sandalias de color plata con brillos. El abrigo fue un tapado negro largo que siempre usó arriba de los hombros.

Completó el estilismo con un maquillaje en el que eligió resaltar los ojos con sombras oscuras sobre el párpado móvil y un delineado negro bien marcado con el que acentuaba la mirada. El labial fue simplemente en color nude. La manicura que eligió era en tono vía láctea y en los pies sí fue por un color oscuro.