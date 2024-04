Juli Poggio fue al programa de Mirtha Legrand y habló de todo

La finalista y actualmente panelista de Gran Hermano, tiene 22 años y una carrera en ascenso tras el exitoso paso en GH 2022. La joven, quien además es profesora de danzas y modelo, ayer, compartió por primera vez la famosa “mesaza” en el programa de Mirtha Legrand y sorprendió a la diva con su verborragia y con su sinceridad.

“¿Estabas nerviosa, Julietita?”, le preguntó la conductora a la joven artista. A lo que la joven con soltura y simpatía le respondió: “Estaba nerviosa, cuidándome de cómo comer y practicando para sentarme derechita”. Y, continuó: “Yo, te digo la verdad, soy bastante desprolija, siempre pongo la pata arriba de la mesa. Y siempre me decían ‘¿así vas a comer cuando vayas a lo de Mirtha?’. Acá me hago la nenita buena”, dijo Julieta, logrando la risa de los demás comensales.

También, la modelo e influencer descolocó al resto de los invitados cuando habló de infidelidad. En un momento de la cena, Poggio intervino en el diálogo entre Mirtha y Valeria Mazza sobre la adultez para dejar sentada su firme posición. “Yo amo la juventud, me encanta. Me da miedo crecer, hacerme adulta, no sé, como que soy muy feliz en esta edad y amo la juventud. Ser como adolescente todavía”, se sinceró.

Además, la top model habló acerca de su futuro. “¿Y te gustaría casarte, tener hijos?”, fue la pregunta de Mirtha al repasar la vida sentimental de Julieta, la cual protagonizó varios romances desde su explosión pública. “No, la estoy pasando bomba. Pero me encanta el amor. No hay nada más lindo que el amor”.

En esta línea la conductora no dejó pasar las preguntas picantes y le preguntó directamente: “¿Y vos no fuiste fiel?”. A lo que Poggio respondió: “Yo fui un poquito infiel. Más infiel que fiel. No lo digo orgullosa igual. Pero bueno, es muy difícil la monogamia”, respondió con sinceridad, y continuó, “Siempre hay alguien que te va a gustar”.