Juli Poggio compartió con sus seguidores el drama que está viviendo

A un año de salir del reality, la ex gran hermano dejó atrás la inmensidad de la casa más famosa del país y se mudó sola a su propio departamento. Sin embargo, la rubia compartió en sus historias el drama que vive en su monoambiente.

“Me reporto media del orto…”, comienza el mensaje que la bailarina e influencer publicó este miércoles por la tarde y en el que lamentó la pérdida de dos objetos personales en su propio hogar.

“Esta semana perdí DOS de mis labiales favoritos. Ustedes me entienden”, expresó Poggio al tiempo que lamentó: “no entiendo como en un mono ambiente desaparecen las cosas”.

Consternada, la ex hermanita subió una selfie en la que se la ve preocupada y aprovechó la oportunidad para preguntarle a sus seguidores si también les pasaba.

Entre las respuestas a su dm, Juli compartió una recomendación que le hicieron llegar para solucionar el inconveniente.

“Da vuelta un vaso y deciles a los duendes ‘hasta que no me devuelvan mis labiales, no les devuelvo el aire’ y pum aparece. No es chiste”, fue el mensaje que recibió.

“Yendo”, respondió la influencer.