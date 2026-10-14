Juegos Bonaerenses: Una delegación de más de 90 personas representará a Tornquist en Mar del Plata

Comenzó la cuenta regresiva para la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses
2026, que se desarrollará del lunes 19 al viernes 23 de octubre en Mar del Plata, que
nuevamente albergará el evento cultural y deportivo más grande de la Provincia de
Buenos Aires.
Allí, el distrito de Tornquist estará representado por una delegación de más de 90
personas, entre participantes, acompañantes y trabajadores.
Para arribar a la instancia y esperada final de los Juegos, los competidores ganaron
las etapas Distrital, Regional y, en algunos casos, Interregional. Ellos son:
DANZA FOLKLÓRICA SUB 15 – Camargo Anita y Lacasta Ciro
MALAMBO SUB 15 – Ru Emilia
FOTOGRAFÍA ADULTOS MAYORES – Teira Gladys Mabel
FOTOGRAFÍA JUVENIL – Distel Bianca
STAND UP JUVENIL – Buitrago Julian
TEATRO JUVENIL – Raising Delfina, Martinez Simona, Ferrari Victorio y Valentin Nuñez
FREESTYLE SUB 18 – Guerrieri Ferrari Simon
NARRACIÓN ORAL PCD – Schwab Malaspina Carmiña
ATLETISMO SUB 16 MASC (800MTS) – Iparraguirre Dante
ATLETISMO SUB 16 MASC (3000MTS) – Iparraguirre Fausto
ATLETISMO SUB 16 MASC (300MTS) – Cacciatori Elian
ATLETISMO SUB 16 FEM (SALTO EN ALTO) – Peralta Bianca
ATLETISMO SUB 18 MASC (LANZAMIENTO DE MARTILLO) – Sanz Ariel
ATLETISMO SUB 14 MASC (80MTS) – Esmoli Dylan
ATLETISMO SUB 18 MASC (SALTO EN LARGO) – Kees Benjamin
ATLETISMO SUB 18 MASC (SALTO EN ALTO) – Davis Ignacio
ATLETISMO SUB 14 MASC (SALTO EN ALTO) – Gill Luciano
ATLETISMO SUB 15 MASC PCD (LANZAMIENTO DE BALA) – Heinrich Thiago
BONAERENSES EN CARRERA +18 PCD – Mazzieri Bruno
BONAERENSES EN CARRERA SUB 18 – Trankels Julian
BONAERENSES EN CARRERA +60 – Cabral Enrique
BEACH VOLEY SUB 18 FEM – Gandini Emma y Rusconi Juliana
BEACH VOLEY SUB 14 FEM – Lambrecht Emma y Manfredi Maria Paz
BOCCIA MIXTO SUB 18 PCD – Altamirano Franco
BOCCIA MIXTO +18 PCD – Maccari Claudia
NATACIÓN SUB 16 FEM PCD (50MTS LIBRES) – Quiroga Maylen
NATACIÓN +17 MASC PCD (50MTS LIBRES) – Fernandez Geronimo
NATACIÓN SUB 14 MASC PCD (25MTS LIBRES) – Esmoli Valentino
NATACIÓN SUB 16 MASC (50MTS LIBRES) – Meriggi Santino
TENIS DE MESA FEM SUB 18 PCD – Perugini Katerina
TENIS DE MESA MASC SUB 18 PCD – Perugini Federico
TENIS DE MESA TRASPLANTADOS +60 MASC – Del Río Raul
TENIS SUB 14 MASC PROMOCIONAL SINGLE – D´onofrio Tahiel
TENIS +60 MASC DOBLES – Temps Bernardo y Wendorff Roberto
SAPO FEMENINO ADULTOS MAYORES – Stembach Mirta
SAPO MASCULINO ADULTOS MAYORES – Soto Namberto
ESCOBA DE 15 ADULTOS MAYORES – Rantuche Norma y Sandobal Ester
PATIN SUB 18 FEM – Selvetti Guadalupe
HANDBALL SUB 14 FEM – C.E.F. N°9: Echeguía Josefina, Barrionuevo Victoria, Tisera Martina,
Del Po Alma, Santamarina Ana, Alchao Fiorella, Stremel Josefina, Gartner Araceli, Polac Lencina
Apolonia y Holzmann Luna.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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