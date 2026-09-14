Juegos Bonaerenses: Tornquist sumó nuevos finalistas provinciales en disciplinas culturales

El ultimo viernes en Puan, concluyó la Etapa Regional de Cultura de los Juegos

Bonaerenses 2026, donde otros tres representantes del distrito de Tornquist lograron

la clasificación a la Final Provincial en Mar del Plata.

Se trata de las siguientes disciplinas:

-Teatro Juvenil: Delfina Raising, Victoria Ferrari, Simona Martínez Moroncini y Valentín

Núñez.

-Stand Up Juvenil: Julian Buitrago

-Narración Oral PCD: Carmiña Schwab

Además, en Arte Circense, Irina Pérez, quien en 2025 obtuvo la medalla de oro,

redondeó su participación con un destacado segundo lugar en la región.

De esta manera, los últimos ganadores se suman a quien ya habían sacado boleto

previamente a la instancia final en la ciudad Felíz, del 19 al 23 de octubre:

-Mabel Teira: Fotografía Adultos.

-Bianca Distel: Fotografía Juvenil.

-Simón Guerreri: Freestyle Rap Sub 18.

-Valentín Paredes: Solista Vocal Sub 18.

-Emilia Ru: Malambo Sub 15.

-Anita Camargo Bauer y Ciro Lacasta Giménez – Danza Folklórica Sub 15.

-Santino Bolletta: Cocinero Plato Principal Sub 18.