Juegos Bonaerenses: Tornquist sumó nuevos finalistas provinciales en disciplinas culturales

El ultimo viernes en Puan, concluyó la Etapa Regional de Cultura de los Juegos
Bonaerenses 2026, donde otros tres representantes del distrito de Tornquist lograron
la clasificación a la Final Provincial en Mar del Plata.
Se trata de las siguientes disciplinas:
-Teatro Juvenil: Delfina Raising, Victoria Ferrari, Simona Martínez Moroncini y Valentín
Núñez.
-Stand Up Juvenil: Julian Buitrago
-Narración Oral PCD: Carmiña Schwab
Además, en Arte Circense, Irina Pérez, quien en 2025 obtuvo la medalla de oro,
redondeó su participación con un destacado segundo lugar en la región.
De esta manera, los últimos ganadores se suman a quien ya habían sacado boleto
previamente a la instancia final en la ciudad Felíz, del 19 al 23 de octubre:
-Mabel Teira: Fotografía Adultos.
-Bianca Distel: Fotografía Juvenil.
-Simón Guerreri: Freestyle Rap Sub 18.
-Valentín Paredes: Solista Vocal Sub 18.
-Emilia Ru: Malambo Sub 15.
-Anita Camargo Bauer y Ciro Lacasta Giménez – Danza Folklórica Sub 15.
-Santino Bolletta: Cocinero Plato Principal Sub 18.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.Empezar conversación ahora