Juegos Bonaerenses: Tornquist se vuelve de Mar del Plata con nuevas experiencias y grandes recuerdos

La delegación de Tornquist culminó este viernes su participación en la Final Provincial

de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrolló en Mar del Plata, con

representantes del distrito en distintas disciplinas deportivas.



Durante la última jornada, Raúl Del Río recibió la medalla obtenida el jueves en Tenis

de Mesa, en la categoría Transplantados +60, coronando su participación en la

competencia provincial.

Por su parte, Santino Meriggi finalizó en el sexto puesto de la final de natación de 50

metros libres. Además, Benjamín Kees participó en salto en largo, categoría Sub 18, e

Ignacio Davis hizo lo propio en salto en alto, también en Sub 18.

De esta manera, la delegación de Tornquist concluyó una nueva edición de los Juegos

Bonaerenses con tres medallas, tres menciones especiales y una gran experiencia de

todos sus representantes.

Tornquist Municipio felicita a todos los integrantes de la delegación por su participación

y compromiso, destacando el esfuerzo de cada uno de los representantes del distrito.

Asimismo, reconoce la labor de profesores, entrenadores, acompañantes y familias,

cuyo apoyo resulta fundamental para que los deportistas y participantes puedan vivir

esta experiencia y representar a Tornquist en el evento cultural y deportivo más

grande del país.