Juanita Tinelli confesó el insólito motivo por el que fue rechazada en un casting de modelaje

Se sabe que el ambiente del modelaje es muy competitivo y debe seguir unas estrictas reglas. Lamentablemente, en esta oportunidad, Juanita Tinelli viajó a París para crecer profesionalmente, pero se llevó una mala experiencia.

“Sí, en París. Estaba en un casting y me rechazaron porque me dijeron que era muy gorda”, expresó. Luego, amplió: “Fue así. Pero hay que estar fuerte con uno mismo, estar bien, nutrirse por adentro, que es lo más importante”.

Asimismo, sumó: “Es difícil, la verdad. A mí me cuesta mucho. Siempre me criticaron por mi cuerpo y me encasillaron en que si sos modelo, sos flaca. Hay días que me levanto con ganas de llorar, y hay días que digo ‘que se vayan todos a la…’”.

Por último, reflexionó: “Hoy entiendo que lo importante es cómo uno se siente con uno mismo. Lo demás no importa”.