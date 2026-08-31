Juanita Besler debutó en Primera del fútbol femenino con San Martín de Saavedra

(Por Ciudad Noticias): El domingo fue un día especial para Juanita Besler, quien hizo su debut en la Primera División del fútbol femenino del Club San Martín de Saavedra, en el marco de la Liga Regional de Coronel Suárez.

Con apenas un nuevo desafío por delante, Juanita dio sus primeros pasos en la máxima categoría, acompañada por sus compañeras y por toda la familia del club.

El debut no pasó desapercibido. Sus compañeras quisieron recibirla de una manera especial y le dedicaron una emotiva bienvenida, destacando el esfuerzo y la pasión que la llevaron hasta este momento.

“Hoy comienza un nuevo camino lleno de sueños, esfuerzo y pasión”, expresa la dedicatoria que prepararon para Juanita, junto con un mensaje que resume lo que significa este primer paso: “Este es solo el comienzo de todo lo que vas a lograr. ¡Vamos por más!”.

Así, Juanita Besler comienza a transitar una nueva etapa en el fútbol femenino de San Martín de Saavedra, cumpliendo un sueño y sumándose a la Primera con todo un camino por delante.