Juana Viale y Thelma Fardin protagonizaron un fuerte cruce al aire a raíz de una pregunta que le hizo la conductora a la actriz sobre el caso de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

Sin embargo, Viale indagó sobre la vida familiar de la invitada, lo que provocó una molestia en el almuerzo y no pasó desapercibido. “Sobre el ámbito familiar yo sé que no te gusta hablar mucho, pero te lo voy a preguntar. Tu padre también fue condenado por abuso a tu media hermana, ¿no? Cumplió su condena y ya”, inició.

Así, la presentadora hacía referencia a Carla Lescano, media hermana de la actriz por parte de madre, quien denunció a José Luis Fardin, padre de Thelma, y fue condenado por abuso sexual contra su hijastra y recibió la libertad en 2014.

“Cumplió su condena, pero yo no tengo vínculo. Para mí es mi progenitor, no es mi padre”, sentenció visiblemente molesta. “¿Vos te enteraste eso de grande cuando sale todo a la luz?”, siguió preguntando Juana.

“No, yo tenía 3 años. Es la historia de mi familia y creo que también por eso sentí la responsabilidad de hacer lo que hice con lo que me tocó vivir a mí”, afirmó. “¿Tu madre defendió a tu padre y fue en contra de tu hermana? ¿Es así?”, continuó Juana.

“No, pero se habló mucho de toda mi… Eso es lo violento con lo que sucede con las mujeres que nos atrevemos a denunciar violencia. Nunca se habló de los padres de él”, señaló, en alusión a Darthés.

“Yo me pregunto por qué no sabemos la historia de sus padres y si la de los míos. Me parece injusto”, respondió, sobre el acento que se pone en las víctimas, más que en los victimarios.



Luego de la emisión del programa, Thelma expresó su malestar en las redes por su paso por el ciclo de Juana Viale. “Hay preguntas que no son incómodas, son violentas. Pero siempre vale la pena hacer pedagogía”, lanzó. “Fuimos a hablar (o intentar) hablar de Motorhome a la mesa de Almorzando”, disparó.