Juana Viale sorprendió con un look sevillano y contó el llamativo origen de su vestido

La conductora de El Trece, siempre causa impacto con sus looks y outfits, ya que marca tendencia y son exclusivos.

En esta ocasión, la nieta de Mirtha, que realizó su segunda mesaza desde Mar del Plata celebrando los 150 años de La Feliz, lució un vestido de diseño típicamente español, con volados a lunares y, contó que originalmente era un disfraz que ella tenía de niña.

“Les quiero contar una historia», comenzó relatando la actriz. «Este vestido no es un diseño de Bogani sino que es un reediseño, de un disfraz que me trajo mi abuela en el año 86, cuando yo tenía 4 años», continuó, mientras exhibía la prenda ante la cámara.

Luego, la conductora de El Trece añadió: «Con el paso de los años, tuve hermanas, tuve hijas, y el otro día encontré el vestido. Estábamos hablando con Bogani de cualquier otra cosa y le dije: ‘Tengo mi vestido de sevillana’, y él me dijo ‘tráelo’».

Así, compartió Juana, sobre la conversación que llevó a la idea de reinterpretar el regalo tan especial. Finalmente, se mostró muy satisfecha con el resultado de esta prenda que causó furor.

«Lo modificó y ahora tengo un vestido sevillano de Bogani, muy hermoso. No puedo describirlo en términos de género, porque no tengo ni idea, pero es llamativo… Es realmente bonito, me encanta poder usarlo después de tantos años», concluyó agradecida.

El vestido es corto, rojo, con volados y lunares, típico de la región española. La parte de arriba tiene un corte recto estilo corset, dejando los hombros al descubierto, mientras que la falda tiene dos capas que le dan volumen.

Además, acompañó el outfit con aros plateados, pulseras, anillos y sandalias de taco alto en color blanco.