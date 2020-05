Juana Viale contó cómo pudo superar su adicción: “No tenía ninguna excusa”

Juana Viale está tomando el lugar su abuela y llevando al frente al programa como conductora de “Almorzando con Mirtha Legrand” (El Trece), desde que comenzó la cuarentena. Este domingo, en la última edición del programa, la actriz dio a conocer esta adicción que pudo superar. Admitió que fumó mucho durante años, pero que de un día para el otro logró dejarlo.

Cuando comenzaron a hablar de la angustia durante la cuarentena y la ansiedad, cuestionaron si alguno de la mesa recurría a la comida. Ella dijo que la comida no la calma, pero que antes acudía al cigarrillo. “Yo fumaba hace varios años. De un día para el otro, dejé. Estaba muy triste, muy angustiada, y dije: ‘Si yo lo dejo acá, no tengo ninguna excusa para volver’”, explicó la actriz, y agregó: “Estaba en un momento en el que me levantaba y me fumaba un pucho en la ventana”.

A esta confesión, se sumó el artista invitado, Jey Mammon, y contó que también tuvo problemas con el cigarrillo: “Yo me he levantado para ir a un kiosco a las 4 de la mañana”. Pero Juana Viale retrucó y le preguntó: ¿Y revisaste la basura en busca de una colilla?”, lo que dejó a todos helados mostrando su grado de adicción, y aclarando que ella “fumaba un atado o un atado y medio por día”. Después, dijo cómo se mentalizó para dejarlo.

Entonces, cuando le preguntaron qué hizo para superarlo, Juana Viale contó: “Cuando me venían ganas, me preguntaba ‘¿Realmente voy a disfrutar este pucho o lo dejo para después de comer?’ . Y cuando llegaba esa hora me volvía a preguntar lo mismo y nunca más prendí uno”.

Fuente: El Trece