Juana Repetto se mostró indignada durante sus vacaciones por la suba de precios

En pocas horas, Juana Repetto se hizo viral por compartir con los internautas su indignación por la suba de precios durarte sus vacaciones. La actriz compartió su desacuerdo en la red social Instagram a través de sus historias y les compartió la incógnita si pagar por eso era común, ya que antes nunca le había pasado.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, explicó en sus historias de Instagram cómo ocurrió el episodio: «Estamos alquilando carpa, pero compramos comida en la rotisería y trajimos agua. Ayer, estuvimos todo el día, y le pedimos al chico una frappera con hielo porque no teníamos heladerita y nuestras bebidas estaban calientes. Y me dice ‘dale, no te puedo traer frappera, pero te traigo un vaso’, nos lo trajo, pero duró un pedo».

Famosos de cabotaje, Juana Repetto se quejó en IG porque en un parador le cobraron el hielo… pic.twitter.com/aJjfxUhiZX — Doctor House (@Bobmacoy) January 29, 2024

Así la familia estuvo desde las 11 de la mañana a las 8 de la noche, cuando pidieron la cuenta la joven se sorprendió al leer lo que encontró en el ticket.

«Cuando nos estamos yendo, nos traen la cuenta de algunas de las cosas que tenemos para picar y nos cobraron mil pesos por los vasos de hielo. 200 pesos cobraban un vaso con un hielo y medio. O sea todo bien, te lo pago, pero quiero saber qué piensan».

Eso no es todo, sino que Juana aclaró que pidieron para comer en el parador y también algunas bebidas. «Yo siempre tomo gaseosa con hielo, no me gusta sola y nunca me lo cobraron. No me importa, lo pago feliz. Solo traje esto acá porque me llamó la atención», finalizó.